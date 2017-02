Zona Economica Speciale a Messina, promotori dell’iniziativa parlamentare Vincenzo Garofalo e Bruno Mancuso

di Anna Marullo di Condojanni

Si è tenuta oggi a Messina nei locali dell’autorità portuale la presentazione di un nuova proposta di legge per l’istituzione di una zona economica speciale (ZES) nell’area industriale ex ASI di Giammoro-Pace del Mela. Presenti all’iniziativa il Commissario straordinario dell’Autorità portuale Antonino De Simone che dovrà gestire in parte la nuova zona, e i promotori della legge Senatore Bruno Mancuso e Onorevole Vincenzo Garofalo.

“Una ZES è una zona all’interno di una nazione”- si legge nel comunicato dell’autorità portuale- “in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche emanate con l’obiettivo di attrarre nuovi investitori nazionali e stranieri che potrebbero essere interessati ad investire risorse in una zona dove possono ottenere trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari”. La zona Zes di Messina e Provincia sarebbe la prima per la regione Sicilia e si inserisce nel contesto degli interventi per il sud voluti dall’Unione Europea. Il commissario straordinario dell’autorità portuale Dott. Antonino De Simone, spiega che lui è da anni che si occupa delle Zes e nel 2013 si era già fatto promotore di una legge per l’istituzione di una Zes a Messina presso la Regione siciliana, la richiesta però non ha avuto alcun esito. Adesso ci riprova con una proposta di legge al Parlamento che dovrebbe essere presentata quasi subito o almeno prima della fine della legislatura. “Io da diversi anni sto portando vanti il progetto delle ZES, che è differente dalla zona franca- spiega De Simone-. Le opportunità sono tante e in questo momento storico se mettiamo insieme la costruzione della ZES con i patti per il sud, che aiutano quelle regioni che hanno delle criticità particolari tra cui la Sicilia, possiamo avere delle buone agevolazioni per chi viene ad investire in queste zone. Lo stato non incassa determinata imposte, ma vengono riversate su altre cose: investimenti, utilizzo di mano d’opera a livello locale”. Milazzo e il suo comprensorio si prestano bene a diventare zona economica speciale anche per le infrastrutture che la circondano tra cui, il porto di Milazzo, e i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. De Simone auspica anche una sinergia con i nuovi investitori indiani che si sono interessati alla costruzione di un aeroporto nella zona di Pace del Mela. Ma i grandi vantaggi saranno principalmente per la provincia di Messina e i suoi abitanti, ma purtroppo si dovrà abbandonare l’idea di realizzare una zes nella zona falcata, per mancanza di spazi e di vocazione. “I vantaggi sono innumerevoli per Messina, – spiega De Simone- prima fra tutti l’utilizzo di mano d’opera locale, come è successo in Polonia, le aziende che vogliono investire in questa zona sono obbligate ad utilizzare mano d’opera locale.”