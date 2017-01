Ylenia migliora, difende l’ex e dice basta alla stampa

“La paziente è stabile, le condizioni generali sono buone, non sono cambiate, è un po’ stanca e provata”.

Così Francesco Stagno D’Alcontres, primario del reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico di Messina, dove si trova ricoverata Ylenia, la ragazza di 22 anni data alle fiamme, secondo l’accusa, dall’ex fidanzato, Alessio Mantineo, che non accettava la fine della relazione ed ora è in carcere per tentato omicidio.

La giovane continua però a difenderlo: “Da quando è arrivata qua – aggiunge D’Alcontres – ha sempre detto che non è stato il fidanzato, anzi quando ha saputo dell’accusa ha voluto chiamare l’autorità giudiziaria per dire che non è stato lui”.

“Le ustioni si sono stabilizzate – prosegue il primario – non si sono approfondite, abbiamo fatto la medicazione la paziente si relaziona bene, è orientata e vigile e abbiamo sciolto la prognosi, indicandone una di trenta giorni salvo complicazioni”.

La ragazza resta ancora ricoverata al Policlinico: “Preferisco tenerla qui ancora per un paio di giorni: potrebbe andare a casa, ma ha detto di sentirsi più seguita in ospedale. Dal punto di vista psicologico è un po’ prostata, è stanca per la pressione che avverte attorno, anche dalla stampa, ha visto e ha saputo dei vari servizi quindi ha deciso di dire basta, di non vedere più nessuno e di non rilasciare dichiarazioni”.

Intanto domattina, Alessio Mantineo sarà interrogato dal gip Eugenio Fiorentino.