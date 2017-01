Ylenia Bonavera specchio fedele dell’ultima città d’Europa

“Napul’è mille colori”, cantava il compianto Pino Daniele a proposito della città in chiaroscuro per eccellenza. Messina, non è nemmeno quelli. La città dello Stretto è una parodia sbiadita di se stessa. La sua immagine scolora progressivamente ogni volta che viene ripresa dai mass media nazionali. Dopo il picco di positività e speranza suscitato dall’elezione a sindaco di un anarchico sedicente paladino degli ultimi e irriducibile avversario del Ponte e della Cina (non si spiega diversamente la scritta “Free Tibet” sulle t-shirt), ogni volta che le luci dei riflettori dello Stivale si sono posati su questo lembo di terra è stato solo per raccontarne le disgrazie ed esportare stereotipi capaci unicamente di far piangere o ridere a crepapelle. Senza mezze misure, né gioia autentica.

A metà strada tra le lacrime e le risate, sempre e comunque amare, è lo spettacolo (il giornalismo è un’altra cosa) reso ieri a Pomeriggio 5. Con la 22enne Ylenia Grazia Bonavera che, dalla corsia del Policlinico universitario, dove è ricoverata a causa delle ustioni riportate sul 13% del corpo per via dell’attentato incendiario in cui è incorsa lo scorso 8 gennaio, ha dato vita, suo malgrado, insieme a Barbara D’Urso, a una scena degna di un film di Carlo Verdone. Magari anche di Checco Zalone. Con la differenza che, nella fattispecie, è stato tutto vero.

Vera è l’arretratezza culturale di una ragazza capace di trasfigurare la lingua italiana alla maniera del grande Nino Frassica, senza averne però le stesse mire ironiche. “Mi hanno comparsa di benzina”, probabilmente l’espressione che emerge su tutte. Vera l’indole politicamente scorretta, a sua volta figlia di quell’ignoranza cronica che a Messina più che strisciante è straripante, che la induce a proclamarsi amica di “gay, ricchioni e trans”. Talmente vittima di se stessa, la giovane, oltre che del contesto in cui è cresciuta, da non suscitare nemmeno le ire dell’Arcigay. E come non sbellicarsi, morendo dentro, davanti al ricorso alla forma attiva del verbo “intervistare” per significare tuttavia quella passiva, o al termine “trasmettitrice” in luogo di presentatrice? Tutto questo, va detto per non rischiare di incorrere nel falso buonismo che ha inginocchiato il Paese negli ultimi vent’anni, fa veramente ridere. E inorridire. Ma è lo specchio fedele di una comunità che involve giorno dopo giorno.

Perché mai meravigliarsi del siparietto allestito, con l’involontaria complicità della ragazza, da chi sulle miserie umane ha costruito la propria fortuna? Da chi arriva a dire che ci sono uomini che compiono gesti estremamente violenti “per troppo amore”? Andare a pescare nel torbido in una delle ultime città d’Europa è sin troppo facile. La stessa lite davanti alle telecamere tra la 22enne e la madre è una scena che in città si ripete tantissime volte nell’arco di una singola giornata. Basta mettersi al volante, andare in un mercato rionale, ascoltare le conversazioni tra dirimpettai in un cortile. Questo, del resto, è il tenore delle guerre tra poveri mandate in onda dalle emittenti televisive nazionali durante le tre settimane di Messina senz’acqua. Con la gente vessata, umiliata, costretta a file interminabili per gli approvvigionamenti idrici. Nemmeno fosse stata in atto una guerra. Anzi, a pensarci bene, una guerra in piena regola è in corso. A tutti i livelli. Non a caso, a consegnare agli onori delle cronache Messina, prima città italiana per incidenti stradali mortali, sono stati anche e soprattutto dei trapassi. Quello di Lorena Mangano, falcidiata da un militare della Guardia di finanza intento a inscenare una corsa automobilistica non autorizzata in pieno centro. Quelli di Gaetano D’Ambra, Christian Micalizzi, Santo Parisi, i marittimi defunti accidentalmente mentre lavoravano su una nave della Caronte & Tourist. Quelli delle vittime che da anni mietono autostrade sulla cui sicurezza nutre dubbi perfino il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o i tir ai quali viene permesso di scorrazzare indisturbati, in assoluta violazione delle ordinanze che disciplinano la materia.

Anche in questo caso, la città dello Stretto è fanalino di coda del mondo occidentale. In quale altro posto è consentito ai mezzi pesanti di mischiarsi con tanta frequenza e pericolosità con il traffico urbano. E che dire delle scuole, degli edifici per i quali non sono bastati quasi 110 anni per la messa in sicurezza contro i terremoti? O della disoccupazione da record, della perenne emergenza rifiuti, della sanità che obbliga spesso a emigrare per trovare adeguate cure mediche?

Che dire di un tessuto economico-sociale rimasto ancorato alle baracche, ancora rigorosamente in piedi del post 1908? Che dire di una classe dirigente che si è fatta scippare un ponte già appaltato (e con esso l’opportunità di ricollocarsi al centro dei traffici del Mediterraneo), la prima Autorità portuale per traffico passeggeri, la sede della Banca d’italia, l’arsenale militare? Che dire di un sindaco, Renato Accorinti, che sulla possibilità di avere uno scalo aeroportuale intercontinentale nel proprio territorio non riesce a esprimere una posizione politica né a dare un indirizzo, negando di fatto le ragioni per cui siede a palazzo?

Ridere di Ylenia Grazia Bonavera è facile, naturale. Così come piangere. Perché in lei c’è qualcosa di ognuno. Se questa città è ultima in tutto, se la gente guida in maniera criminale e grida anziché parlare, se nelle scuole i social network hanno preso il sopravvento sui libri e, al primo concorso indetto dal Comune dopo anni, si apre immediatamente la caccia alla raccomandazione, significa che la comunità nel suo complesso ha fallito. E l’immagine che proietta all’esterno è la propria. Nessuno la ha artefatta. Nessuno ha inventato o manipolato niente. Una realtà degradata non può che produrre miseria. E chi si indigna, chi sostiene che il prestigio della città sia ingiustamente offuscato, fa ridere e piangere molto più di Ylenia Grazia Bonavera.