Ylenia. Alessio si difende davanti al Gip: ” Non sono stato io, non le farei mai del male”

Stavolta ha parlato, non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Alessio Mantineo , il 25enne messinese accusato di avere cosparso di benzina l’ex fidanzata, Ylenia Bonavera, e di averle dato fuoco, oggi interrogato in carcere dal Gip Eugenio Fiorentino, ha respinto ogni accusa.

” Non sono stato io, voglio bene a Ylenia” – ha detto al magistrato il ragazzo, che era accompagnato dal suo legale, avvocato Salvatore Silvestro.

E proprio il difensore ha rivelato alla stampa, che numerosa si accalcava all’ingresso del carcere di Messina, che sul corpo di Mantineo non ci sono tracce di bruciature che possano ricondurre alla sua presenza sul luogo in cui la scorsa domenica è avvenuta l’aggressione criminale: l’appartamento di Villaggio Bordonaro in cui Ylenia vive da sola.

Ylenia che difende il suo ‘amore’, che urla a tutti ” non è stato lui. Hanno suonato alla porta alle 5 di domenica, ho aperto e uno sconosciuto incappucciato mi ha versato la benzina addosso”. Ylenia che dimentica che già qualche ora prima, alle 3 e le 4 di quella notte, era stata lei a suonare alla porta della vicina dirimpettaia, chiedendole aiuto perchè litigava con Alessio.

Dove sta la verità in questo strano caso di cronaca nera, in cui la vittima , che di norma è la prima ad accusare, ‘assolve’ invece colui che per gli inquirenti la voleva morta. Alessio e Ylenia litigavano spesso, il loro era un amore tormentato dalla gelosia di lui, che spesso la picchiva pure. E questo lo raccontava lei agli amici, alla madre.

Adesso, invece, con gli arti inferiori ustionati, scampata alla morte, nega sia stato lui. E allora chi?

Il gip deciderà in mattinata se convalidare l’arresto di Alessio Mantineo. Intanto la procura non molla; ha presentato nuovi atti a carico dell’indagato di tentato omicidio.