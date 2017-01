Ylenia, adesso parla Stagno d’Alcontres

C’è Ylenia che sfugge alla morte; c’è Ylenia che urla l’innocenza di Alessio, il fidanzato accusato di averle dato fuoco; c’è Ylenia che in uno stentato, a tratti farneticante, italiano, deriso da molti, viene intervistata nella trasmissione di Barbara D’Urso, la conduttrice Mediaset che nutre i propri telespettatori a gossip e tragedie, con contorno di faccine commiserevoli.

E poi c’è un professionista serio, un medico, direttore della clinica di Chirurgia Plastica del Policlinico di Messina, dove Ylenia Bonavera è ricoverata dalla scorsa domenica, che svolge con competenza, correttezza e sensibilità professionale il proprio ruolo ma viene coinvolto nel teatrino mediatico messo in scena dalla D’Urso.

Francesco Stagno d’Alcontres è il nome del direttore della clinica, di lui è stato detto che “ha aperto il suo reparto alle telecamere, lasciando in pasto alla ‘bestia mediatica’ una paziente con chiare fragilità psicologiche e la stessa struttura sanitaria”. Così c’è finito dentro anche lui, il medico, nella bagarre Ylenia-Canale 5 che tanto ha fatto discutere la città per lo ‘sfruttamento’ televisivo attuato nei confronti di una ragazza che a pochi giorni dall’evento traumatico andava preservata, protetta da certa stampa ingorda.

Ecco perché occorre offrire il diritto di replica a Francesco Stagno d’Alcontres, che non nasconde la propria amarezza ma è ben lieto di chiarire che:

“Né telecamere, né troupe televisiva hanno avuto accesso al reparto che dirigo. L’intervista a Ylenia si è svolta all’esterno del reparto, dunque nell’area aperta a tutti. Cosa avrei dovuto fare, disporre la presenza di un infermiere, magari sottraendolo al proprio lavoro, per vigilare sulla ragazza? Io sono un medico, non un controllore”.

Queste le parole del professore d’Alcontres, che peraltro auspica che sulla intera vicenda si abbassino i toni e cali un doveroso silenzio, nel rispetto, soprattutto, di una ragazza fragile e provata. E sulla fragilità di Ylenia, né sul dato incontestabile che abbia di che essere provata, non possono esserci dubbi.

La ragazza ha chiesto, ed ottenuto (ma senza sforzo) da Barbara D’Urso di essere ospitata in trasmissione. Ci chiediamo se la signora di Mediaset, prima di riceverla nel suo salotto, si preoccuperà di accertarsi delle perfette condizioni fisiche e psicologiche di una 22enne scampata a morte atroce. Oppure se, per alzare l’audience, è disposta a sbatterla in vetrina, facendola sfottere da tutta Italia. Ci chiediamo se questo è giornalismo.