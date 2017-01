Ylenia, 22enne incendiata a Messina, ‘salva’ l’ex dall’accusa di tentato omicidio

A Messina, a scombinare le carte di una partita ormai tragicamente consueta tra coppie: lei che lascia, lui che non tollera l’abbandono e la uccide o tenta di ucciderla, arriva la dichiarazione della vittima: “non è stato lui”.

Lo ha detto Ylenia Bonavera, la 22enne che ieri mattina è stata cosparsa di benzina e data alle fiamme e che un destino benevolo ha lasciato in vita. Per la Squadra Mobile, che ha avviato le indagini sul caso, invece, è stato proprio lui, Alessio Mantineo, 25 anni, ex fidanzato di Ylenia.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, il venticinquenne, recatosi all’alba di ieri nell’appartamento dell’ex, l’avrebbe spinta a terra ed in pochi istanti l’avrebbe cosparsa di benzina, dandole poi fuoco con un accendino e fuggendo subito dopo. I vicini di casa, udite le urla della ragazza, hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118: la vittima, pur gravemente ustionata, sarebbe riuscita a scampare alla morte liberandosi dei vestiti in fiamme e chiedendo soccorso. Trasferita al Policlinico di Messina, ha riportato profonde ustioni ma non è in gravi condizioni.

Il presunto autore della terribile aggressione, ricercato per tutta la giornata di ieri, la scorsa notte si è presentato in questura, accompagnato dal proprio legale: è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio pluriaggravato e trasferito in Carcere.

Questo quanto scaturito dalle indagini della Squadra Mobile, ma ecco che, nella mattinata di oggi, arriva la dichiarazione di Ylenia, che nega sia stato Alessio a darle fuoco. Lo stesso giovane ha detto di essere estraneo all’accaduto. Dopo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio di garanzia davanti al gip si svolgerà mercoledì mattina.

E forse mercoledì mattina Alessio Mantineo, davanti al magistrato, chiarirà il motivo per cui per una giornata intera, ieri, domenica, non sia stato possibile rintracciarlo. “Era andato a ballare, sabato sera – ha detto il suo legale, avvocato Silvestro – e avendo fatto tardi aveva dormito da un amico. Ha saputo soltanto a tarda sera, dal padre, che la polizia lo cercava da ore. Quindi si è recato in Questura”.

Chi è stato, allora, a dare fuoco a Ylenia? Chi poteva odiare tanto una semplice commessa di 22 anni? Le indagini non si fermano, specie se la vittima nega che a cospargerla di benzina sia stato il suo ex. Un amore difficile, il loro, fatto di liti e riappacificazioni. Lui la tormentava perché geloso – risulta dalle indagini – ma infine tornavano sempre insieme: si amavano.

Alle sei di ieri mattina, però, ‘qualcuno’ ha cosparso di benzina lei. Per la Polizia è stato lui.