XXV anniversario del trattato di Maastricht. Una corsa verso l’ignoto?

di Eugenio Preta

All’inizio della “costruzione europea” c’era un consenso tra le “elites” e l’opinione pubblica. Sono gli anni’50 e fino ai’90, il processo di realizzazione di un’Europa unita e solidale, non determina alcuna contestazione popolare. Soltanto agli inizi del 2000 comincia una lenta, inesorabile politicizzazione del dibattito che culmina nella fine di quel consenso.

Quando il cittadino viene chiamato a votare per un Referendum popolare sulla proposta del trattato di Maastricht (febbraio 1992), accettato timidamente da molti Stati membri, ma bocciato dalla Danimarca, la questione europea entra nel dibattito dell’attualità e cominciano le contestazioni, che diventano massicce nel 2005, in occasione del referendum sul progetto di Costituzione europea, preparato dalla Convenzione sull’avvenire dell’Europa, bocciato inesorabilmente da Francia e dai Paesi Bassi; critiche che si reiterano in occasione del referendum per l’approvazione del trattato di Lisbona, prima bocciato dall’Irlanda e poi approvato col ricorso al marchingegno del voto parlamentare.

Si manifestano così le prime spaccature, e nel 2OO8/2009, quando esplodono la crisi economica, la piaga della disoccupazione e le conseguenze politiche che sottolineano il malessere democratico, il tasso di fiducia nell’Unione tocca soglie estremamente basse. Una crisi democratica che viene sottostimata, e che invece doveva essere affrontata con urgenza.

L’Europa di Maastricht é stata una corsa destinata al fallimento. Sono passati 25 anni da quando i Soloni europei avevano creduto di aver imbroccato la strada giusta per la costruzione di un’Europa Politica, nel segno del grande impero occidentale. Errore che si è rivelato colossale e di cui tutti ne paghiamo le conseguenze.

Finita l’epoca degli eserciti, la Germania si era impegnata a condurre una guerra economica senza respiro verso i suoi vicini, e il Trattato di Maastricht ha avuto come unico vero effetto, quello di sottomettere tutto il continente al servizio dell’industria tedesca.

Oggi è tutto chiaro: Maastricht ci ha sottoposti a una tempesta di nevrosi masochiste e al potere di un paese traumatizzato dalle guerre, che aveva determinato nel corso dell’ultimo secolo. Maastricht ha costituito il punto di partenza della fuga in avanti della costruzione europea, diventata una macchina post democratica, scollegata dai popoli che compongono l’Unione europea.

Da allora sempre di male in peggio, l’aver accettato i tre punti importanti su cui si basava la dottrina del trattato di Maastricht: Una Comunità europea; una politica esteriore e di sicurezza comune; e una cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, ha costituito soltanto il preludio di un’integrazione intrapresa a marce forzate, vale a dire l’entrata in vigore della terza fase dell’Unione economica e monetaria del ’99; firma del trattato di Nizza del 2001; e, in cauda venenum, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, approvato per via parlamentare dopo che, paesi fondatori come Francia e Olanda avevano bocciato con voto popolare il referendum per un trattato costituzionale europeo.

Arrivando all’avvio di una moneta unica, Lisbona, dotava implicitamente l’Unione di personalità giuridica, esautorando gli Stati membri da un gran numero di sovranità tradizionali. Nel ’92, i tecnocrati di Bruxelles avevano annunciato che l’euro sarebbe stata la moneta, che avrebbe determinato un periodo di sicurezza economica, che avrebbe esorcizzato l’Europa dei vecchi demoni guerrieri e nazionalisti, anticipando una crescita economica continua, la piena occupazione, e una serie di regole virtuose per la concorrenza. Purtroppo la realtà è stata ben differente da come veniva dipinta dai Soloni della moneta unica e di Maastricht. Di fatto, l’Europa è più divisa di quanto non lo fosse stata negli anni ’50, l’euro non è riuscito a sostituire il dollaro come moneta di riserva, l’economia della zona euro corre a velocità differenti, lo sviluppo è fermo ad un punto morto, il debito pubblico è fuori controllo, il continente è letteralmente invaso da un’immigrazione di massa che non può permettersi e non possiede più mezzi per fare sentire la sua voce in tema di politica internazionale.

Scacco matto su tutta la linea, e tutti sono più o meno d’accordo a raccontarsi che l’Unione è in uno stato di stallo. Quelli che continuano a difendere la moneta unica, lo fanno – nuove cassandre – minacciando scenari ancora più catastrofici nel caso di abbandono dell’euro: una dichiarazione d’impotenza implicita. La Repubblica federale tedesca, principale beneficiario della moneta unica che non è altro che un “super marco”, comincia a mostrare le sue stanchezza, e Angela Merkel stessa, ritiene che l’euro sia sottovalutato rispetto al dollaro, nonostante però il cambio si faccia quasi in parità. Il suo punto di vista, condivisibile per molti aspetti, dimostra comunque, che nessuno Stato membro è soddisfatto dall’euro. La ragione è semplice: l’Unione europea non è mai stata un insieme politico omogeneo ed unitario, né lo sarà mai. Le resterebbe ormai una sola possibilità, trasformarsi profondamente o scomparire.

Una riforma, ormai necessaria che deve passare da una trasformazione a 360° del progetto originale di costruzione europea, che deve configurarsi come un vero regime parlamentare, con un governo eletto dai popoli e responsabile davanti ad un parlamento di eletti, con un corollario necessario: l’istituzione di un sistema di identificazione e di separazione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario insieme, ovviamente, alla ridefinizione consapevole e meditata dei rapporti tra l’Unione e gli Stati membri.