Women in Italian Design. Women in Italian Life

di Elena Inversetti

Carla Accardi, Lisa Ponti, Patricia Urquiola, Maria Montessori, Rosa Menni Giolli, Fede Cheti. E ancora: Maria Bronzini, Franca Sonnino, Geny Iorio, Elisabetta Di Maggio, Franca Helg, Gae Aulenti, Edina Altara. Insomma tanti nomi poco noti agli annali della storia del design italiano, soltanto perché non sono stati raccontati. Almeno fino ad oggi. Paola Coppola Pignatelli, Ida Faré, Sandra Pontiglioli, Anna Castelli Ferreri, Antonia Campi… Sono alcune delle oltre 300 creative (designer e artiste) che hanno realizzato tanto del quotidiano domestico degli Italiani a partire dal Secolo Scorso. E che sono state riunite nella bellissima mostra W. Women in Italian Design. Dove? A Milano, in occasione della XXI Esposizione Internazionale che inaugura la Nuova Esposizione Femminile del Triennale Design Museum. W. Women in Italian Design, fino al 19 febbraio, mette in scena uno straordinario, e finora inedito, recupero delle radici femminili della nostra storia.

L’esperienza della visita inizia in un luogo ovattato tra tessuti arabescati, ricami, abiti da sposa e tende uterine, e continua tra pizzi, merletti, culle, pettini, bambole, pentole, ma anche Topo Gigio, la Colomba della Pace, lampade e specchi. Opere delle artiste che negli ultimi 70 anni hanno battuto sul loro telaio il ritmo della creatività al femminile, quella sapiente e tenace che ha sostenuto le fondamenta della famiglia, e quindi della società, italiana. Almeno fino ad oggi. Una rete inedita di senso e di bellezza. Questo è ciò in cui si incappa a W. Women in Italian Design, un percorso, suggestivo, consigliabile anche per i non addetti ai lavori. Non serve, infatti, essere un esperto di design, basta essere un appassionato di bellezza e delle sue forme più prosaiche. Per questo alla portata di tutti. Per tutti. Molto pop.

Ben oltre la lettura veterofemminista e ideologica della Sinistra storica e ancor più in là di quella di indebita appropriazione gender – “Possiamo parlare di differenza di genere e di suo totale superamento?” si chiede la curatrice Silvana Annicchiaro, perché (re)sistono ancora “spazi preclusi” alle donne nel design e non solo – Women in Italian Design esalta proprio l’estro pragmatico, variegato, policromo e avvolgente del gentil sesso. Quale è dunque lo spazio autenticamente femminile che non preclude, bensì valorizza la donna, nella sua vera natura? Questo l’interrogativo che gli oggetti in mostra suggeriscono davvero, ma che la mostra non esplicita. Nel legittimo tentativo di superare il castrante pensiero patriarcale, maschilista e misogino, che permea da sempre la nostra società (touché al vetero-femminismo da barricata), la mostra, infatti, rischia, nel tentativo di “ridisegnare la mappa” dei luoghi nel design autenticamente femminili, di invischiarci nelle sabbie mobili del pensiero fluido che ha nella teoria (molto teorica) del gender il suo fulcro.

Come si legge dal catalogo della mostra: “La teoria del gender attacca le pretese del maschile e del femminile di fornire una descrizione o una classificazione esaustiva e indiscutibile su un tema complesso quale quello dell’identità”. Appunto, identità! Tra il granito patriarcale e l’olio gender c’è un vuoto nel mezzo da colmare, proprio rinascendo dal grembo creativo della propria identità. E chi meglio di chi ha un grembo può accompagnare da protagonista questo rivoluzionario processo? D’altronde la stessa Silvana Annicchiaro non può che descrivere la “creatività femminile come un fiume carsico che attraversa tutto il Novecento italiano… basata sull’accoglienza, sul prendersi cura”. Qualità, che piaccia o no, sono ontologicamente e indiscutibilmente femminili. Valide ancora oggi. Tant’è che il percorso della mostra si snoda lungo alcuni movimenti tipici il femmineo, quali: intrecciare, proteggere, procreare, rappresentare, riflettere, ordinare.

Parole chiavi che categorizzano gli oggetti esposti “così ricchi di significato da diventare racconto”. Per questo descriverli “significa ricostruire un pezzo di storia della comunità” che li ha generati. Una comunità che deve mantenersi solida, e al contempo aperta al cambiamento. Ma lo può fare solo se certa della propria identità, salda nelle proprie radici. Come lo sono state le donne che hanno contribuito a farla nascere, tessendola secondo i propri speciali talenti. Dalle nostre bisnonne fino a noi.