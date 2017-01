Se i ‘Volo’ volano di fantasia, Sgarbi li risbatte al suolo

Si chiamano Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, Piero Barone, tre nomi che in genere sono sconosciuti ai più, ma se diciamo che sono i componenti del gruppo musicale ‘Il Volo‘, vengono alla mente tre ragazzi dotati di una bella voce che hanno vinto l’ultimo festival di Sanremo.

A ricordarne la fisicità, però, si fa fatica a dire chi è Gianluca, chi Ignazio e chi Piero. Ammettiamolo, a doverli indicare, diremmo: quello alto e in carne; quello magro con gli occhialini; quello che si sente Brad Pitt ma non gli somiglia proprio.

Eppure da 6 giorni si parla tanto di loro. Se ne parla grazie a quello che hanno raccontato alla stampa: “abbiamo rifiutato di cantare alla cerimonia d’insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti”; se ne parla perchè un critico d’arte, graffiante, cazzuto opinionista qual è Vittorio Sgarbi, ha deciso di sprecare parte del suo prezioso tempo per attaccare quelli che lui definisce “tre coglioncelli di periferia. Tre che si sono permessi di rifiutare l’invito del presidente degli Stati Uniti”.

Andiamo con ordine. Abbiamo tre ragazzi, dotati di testa pensante oltre che di eccellenti corde vocali, che ritengono populista e xenofoba la politica di Trump, e per questo – dicono – hanno rifiutato l’invito. Giusto, sbagliato che sia hanno scelto. Quello che desta qualche dubbio sui motivi del no è la diffusione che hanno dato. In pratica, il sospetto che vogliano trarre pubblicità dalla vicenda nasce. Ricordiamo, al proposito, una ‘rivelazione’ di tanti, tanti anni fa, di una sconosciuta ragazzotta procace, che disse di essere stata ospite del ricchissimo uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi nel suo lussuoso panfilo Nabila (all’epoca considerato la più bella imbarcazione da diporto al mondo) e di aver ricevuto da lui un magnifico collier di diamanti. Che Khashoggi fosse o meno al corrente dell’accaduto, quella ragazza, oggi nota come Lory Del Santo, mediocre attrice, fece parlare di sè. E se lei, che sta alla ‘bella voce’ come un sub sta alle alte quote di montagna (parla come un uccellino castrato) è riuscita a farsi riconoscere per strada grazie a Khashoggi, figuriamoci tre ragazzi che hanno pure quel dono vocale. A proposito, Lory ha anche detto di essere mancata First Lady perchò rifiutò l’invito di Trump di maritarselo. Povero Trump non ha proprio fortuna con gl’italiani, lo consolerà il coro di Sì degli americani?

Ma torniamo all’argomento iniziale. Poi abbiamo Sgarbi, che dice di non odiare i Volo, ma da come parla, dall’accanimento, dall’espressione mefistofelica che ha nel video in cui tratta l’argomento, pare tutto il contrario e sia prossimo alla lapidazione di Gianluca, Ignazio e Piero.

E non chiedetemi chi è Gianluca, chi è Ignazio e chi è Piero.