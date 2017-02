Vitalizi Ars all’Arena di Giletti. Ardizzone si infuria

Vitalizi all’Ars: una polemica vecchia quanto la Sicilia, ma sempre utile per fare audience.

Ieri “L’Arena” di Massimo Giletti, in onda su Rai 1, è tornata a parlare dei vitalizi pagati agli ex deputati del parlamento siciliano e lo ha fatto anche attraverso le dichiarazioni di politici come Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia e Biagio Susinni, deputato in quiescenza che riceve un vitalizio netto di circa 2700 euro per otto anni di attività.

Quando si affrontano temi di grande seguito sociale, perché parlano “alla pancia” della gente, è difficile non oltrepassare il limite dell’obiettività, ed è proprio quello che è accaduto ieri, almeno secondo le dichiarazioni del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, che ha deciso di usare il suo profilo Facebook per esprimere il suo disappunto sui contenuti del talk show: “L’Arena di Giletti ritorna per l’ennesima volta ad attaccare la Sicilia e l’Assemblea regionale siciliana con un’informazione faziosa”.

La contrarietà del presidente Ardizzone, in particolare, riguarda le dichiarazioni rese dal capogruppo di Forza Italia, Falcone, il cui intervento ha definito politicamente comandato in vista delle prossime elezioni.

“Si è prestato al gioco di massacrare la Sicilia con affermazioni giuridicamente inesistenti che sgomentano sul piano dell’onestà intellettuale. Capisco – conclude Ardizzone – che vi sono partiti che, in vista delle elezioni, tentano di rifarsi una verginità politica e morale, ma almeno lascino in pace la Sicilia”.

Che nel tempo, grazie alla macchinosa legge sui vitalizi, si è sperperato fin troppo è una realtà che non può essere negata (leggi l’approfondimento), continuare a parlare di politica corrotta e ingorda senza sottolineare opportunamente che dal 2012 il vitalizio è stato abolito e l’ammontare della pensione di deputato viene calcolato col metodo contributivo (ndr. proporzionale alle somme versate) è da facinorosi.

Ancora meno obiettivo se si pensa che il talk sulle attività dell’Ars contro il problema dei vitalizi ha sentito solo le opinioni di Forza Italia, cosa che in apertura di campagna elettorale è quanto mai ingiusta.

Il Presidente Ardizzone in un’intervista, infatti, sottolinea che sull’argomento proprio da FI, stranamente, si sono registrate le maggiori resistenze. È quanto accaduto, per esempio, con l’applicazione dell’articolo 28 del codice penale, che esclude qualunque assegno a carico dello Stato per coloro i quali abbiano subito una condanna con interdizione dai pubblici uffici, ivi compresi i condannati per mafia.

In poche parole, Giovanni Ardizzone sottolinea l’incoerenza di alcuni schieramenti politici che sono pronti a correre il televisione a fare demagogia solo quando la questione non li riguarda personalmente. Infatti, per i deputati attuali è facile fare leva sulla gente attaccando un diritto del quale dal 2012 non sono più titolari, mentre è più difficile dimostrare la stessa rettitudine in questioni che potrebbero ancora rivelarsi controproducenti, come sarebbe appunto quella riferita all’art. 28 c.p.

L’attività giornalistica di denuncia è una delle forme di democrazia e garanzia di giustizia più efficaci nel nostro Paese e deve essere garantita ad ogni livello, tuttavia la televisione, essendo lo strumento più usato ed immediato per fare informazione, dovrebbe evitare la rappresentazione di un solo colore politico perché, diversamente, il messaggio che viene trasmesso, anche se indirettamente, è quello per cui i problemi di cui si discute siano responsabilità dei soli assenti.

Una regola che in campagna elettorale deve ancor più essere rispettata. Ma forse il conduttore del programma, che è un ottimo giornalista e conosce bene le regole dell’informazione, non sa che la Sicilia solo tra qualche mese andrà alle urne e che i partiti stanno già scaldando i motori rendendo il confronto incandescente; un dettaglio non di poco conto che forse, dopo tutto, dà prova che a “L’Arena” non sanno poi così bene quello che accade in Sicilia.