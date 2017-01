Virginia Raggi, quella che vede la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave nei propri

“Parlare bene e razzolare male”. Un detto che cala come un abito fatto su misura sul sindaco di Roma, Virginia Raggi, neoindagata per falso e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla nomina a capo del dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del Personale capitolino, di recente arrestato.

Era infatti il settembre 2015, quando l’allora consigliere comunale pentastellata, Raggi, scriveva e dichiarava: “I partiti devono rispettare i requisiti. Iniziamo a cacciare condannati e indagati?”.

Oggi, che è lei ad essere indagata, rimane inchiodata alla sua poltrona di sindaco di Roma, anzi, si dichiara tranquilla e di volere andare avanti con il suo lavoro. Né il rigido ‘protocollo’ del M5S ipotizza minimamente di cacciarla dal movimento bravo solo a puntare il dito, mai ad ammettere che “capita anche nelle migliori famiglie di avere un indagato seduto a tavola”.

Che poi i 5Stelle sono seriali nel ‘vedere e non vedere’. Ricordiamo tutti il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, eliminata senza neanche essere indagata. O ancora, quello di Parma, Pizzarotti, colpevole di non avere comunicato al movimento di essere indagato per le nomine al Teatro Regio: fu sospeso per questo, e neanche la successiva archiviazione della sua posizione servì al Movimento per riaccreditarlo. Fu accusato di essere ‘poco trasparente’. Sull’altro piatto della bilancia pentastellata, invece, il ‘tanto caro al movimento’ sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, indagato e mai cacciato.

E poi, vogliamo parlare degli attacchi della consigliera Raggi all’allora sindaco Marino? Attacchi che, se giusti perché era all’opposizione, era meno giusto condirli con la satira sul proprio profilo Facebook. Sul social, infatti, sfottendo, aveva postato una foto della Giunta e con una croce rossa coperto i volti degli assessori dimissionari. A commento, scriveva sarcastica: “E nessuno rimase”.

E com’era brava, Virginia ‘la censora’ a chiedere le dimissioni di tutti, e oggi che è lei ad essere indagata, non si dimette e mette a posto la coscienza informando Grillo che anche lei, l’intonsa, è finita a ‘ribollire’ nel calderone della Magistratura. Fatto questo, la poltrona non la molla neanche con le cannonate.

E che importa che la ‘virginea’ di nome e di fatto abbia mentito all’Anac e ai romani dicendo di avere deciso autonomamente la nomina di Renato Marra, quando poi a smentirla ci furono i messaggi scambiati con Raffaele?

Insomma, non sarebbe male rammentarle che coerenza imporrebbe che a dimettersi, stavolta, dovrebbe essere proprio lei. E la croce rossa sul suo volto da ‘indefessa sindaca’ ci starebbe proprio bene.