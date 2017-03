Violenza domestica: l’Italia condannata da Strasburgo. Incapace di aiutare le vittime

Ogni giorno migliaia di donne e bambini sono vittime di violenza domestica e tutto questo, il più delle volte, accade nell’indolenza di chi dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini.

Davanti a fatti di cronaca agghiaccianti, per estirpare il “cancro” del femminicidio e delle violenze sui minori, la prima cosa che viene suggerita è di trovare il coraggio di sporgere denuncia. Ma rompere quel muro di silenzio non è facile. Non lo è per diversi motivi: per la vergogna di essere vittime, per la paura del proprio aguzzino, per la sudditanza psicologica al maltrattatore che si instaura nei rapporti con i soggetti abusati, ma anche per la paura di non essere opportunamente aiutati dalle forze dell’ordine. Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che remota; spesso il sistema di protezione che parte dalla denuncia fino alla condanna si ripiega su sé stesso, sulla burocrazia e sull’incredulità.

Sono tante le storie di vittime di violenza da parte di padri, mariti e fidanzati, che hanno denunciato i maltrattamenti subiti, ma che non sono state aiutate finendo per lascarsi uccidere. Questo stato di cose ha disseminato nella gente un sentimento di impunità che contribuisce ad alzare il muro dell’omertà e della paura. Questo sistema all’italiana è stato cassato pesantemente dalla Corte di Strasburgo che ha condannato il nostro Paese per diverse violazioni dei diritti umani riconosciuti all’interno della CEDU, cui l’Italia ha aderito.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava proprio gli abusi continuati che una donna, insieme al figlio, ha dovuto subire ad opera del marito di lei, estremamente violento e costantemente ubriaco.

La storia è quella di Elisaveta Talpis, cittadina romena. Dopo una reiterata serie di violenze, la donna era stata minacciata con un coltello e costretta ad avere rapporti sessuali con amici del marito. Dopo questo episodio, l’intervento delle forze dell’ordine aveva permesso alla donna di curarsi dalle molte ferite e di essere ospitata da un’associazione dedita all’assistenza delle vittime di violenza.

Purtroppo, dopo solo 3 mesi, sarebbe stata costretta a lasciare la struttura e solo dopo aver dormito in strada avrebbe trovato una sistemazione presso un’amica. Le persecuzioni da parte del marito, a questo punto, si sono fatte più insistenti e nel mese di settembre, la donna avrebbe esporto una nuova denuncia.

Dopo qualche mese la signora Talpis chiamò di nuovo la polizia per una lite con il marito, che nel frattempo era stato portato in ospedale perché completamente ubriaco. Nonostante le continue denunce e i referti che attestavano sia le violenze nei confronti della donna che lo stato adulterato dell’uomo per via dell’alcol, quest’ultimo nella notte venne dimesso e fermato per strada da una pattuglia che lo avrebbe semplicemente multato. Nessuno ha impedito all’uomo di tornare a casa quella notte, nella quale con un coltello ha ucciso il figlioletto e accoltellato più volte la moglie.

La Corte di Strasburgo ha accertato la condotta discutibile dell’Italia, che non è stata in grado di mettere a punto un sistema di garanzia efficace a tutela delle vittime. E purtroppo, la storia della signora Talpis non è un caso isolato. Secondo la Corte, l’Italia ha violato il diritto alla vita, il divieto di tortura ed il divieto di discriminazione, per questo se entro tre mesi non vi saranno ricorsi la sentenza diverrà definitiva.