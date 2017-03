Vigili che staccano multe per fare cassa? Solo una bugia

È proprio vero che la Polizia Municipale cerca di staccare quante più multe possibili solo per sanare le casse comunali? Per molti è davvero così, magari proprio per chi, sbadato, finisce per collezionare più infrazioni, ma a conti fatti, potrebbe solo essere una leggenda metropolitana.

Lo è se prendiamo in considerazione alcuni dati incrociati da InfoData e resi noti da openbilanci.it dopo che OpenPolis li ha resi disponibili in formato “open”.

Si tratta della media dei costi che i Comuni italiani sostengono per garantire la sicurezza nei loro territori e delle somme incassate dalle multe nel corso dello stesso periodo temporale preso in considerazione. I risultati sorprendono: la quasi totalità dei Comuni italiani spende molto più di quanto riesca mai a recuperare.

Si tratta di un argomento quanto mai attuale, sul quale ha puntato i riflettori perfino il Governo. È di qualche giorno fa, infatti, l’approvazione del cosiddetto “Daspo urbano”, il decreto che conferisce ai Sindaci maggiori poteri in tema di sicurezza e che, ad esempio, permette di decretare l’allontanamento dal territorio del Comune i soggetti che si macchino del reato di vandalismo.

Va detto che i dati pubblicati da openbilanci.it non sono attuali, ma si riferiscono ai conti del 2014, tuttavia l’andamento del rapporto uscite/entrate è piuttosto chiaro: la sicurezza comporta per i Comuni più una spesa che un introito. La rappresentazione, anche se priva dei dati di alcuni Comuni italiani, perché in molti casi nel bilancio consuntivo non viene indicata la voce “Polizia locale”, o molto più semplicemente perché non tutti hanno inviato i dati relativi, definisce bene il peso economico che grava sulle amministrazioni locali in tema sicurezza.

Le città italiane che più hanno speso per garantire la vigilanza del territorio sono: Milano con 146,77 euro pro capite, seguita da Firenze con 142 e Roma con 135,89. Continuando a prendere in considerazione solo le città “sul podio”, se guardiamo alle entrate registrate nello stesso periodo, ci accorgiamo che Milano ha incassato 101,92 euro pro capite, seguita ancora da Firenze con 90,98 euro e stavolta con Torino al terzo posto con 58,07 euro di entrate. Perciò, l’immagine del vigile urbano che ha il compito di segnalare quante più infrazioni possibile per rimpinguare le casse comunali, lascia un po’ il tempo che trova.

Abbattendo gli stereotipi, sono le città del Nord Italia ad avere maggiori difficoltà a tenere in pari i bilanci in tema di sicurezza, mentre le più virtuose sono quelle del Centro Italia.