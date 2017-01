Il Vigile del Fuoco giustiziato con un proiettile in testa: il delitto forse maturato nel mondo delle chat erotiche

Potrebbe essere maturato nel mondo delle chat erotiche e degli incontri a pagamento, il delitto di Roberto Scipilliti, il 55enne vigile del Fuoco di Roccalumera (Messina) trovato cadavere lo scorso 14 gennaio, in un dirupo: era scomparso da casa da 9 giorni.

Accusata del delitto, a seguito di indagini dei carabinieri, una coppia di conviventi, Fortunata Caminiti e Fabrizio Ceccio (già latitante), il cui fermo è stato oggi convalidato dal Gip del Tribunale di Messina, Eugenio Fiorentino, per i reati di omicidio e occultamento di cadavere. Scipilliti era scomparso dal lungomare di Santa Teresa di Riva nel pomeriggio del 5 gennaio scorso e fu trovato cadavere nelle campagne di Savoca, in località Rina Superiore, la sera del 14 gennaio.

Ecco, secondo la ricostruzione degli avvenimenti fornita dai carabinieri, cosa sarebbe accaduto la sera della scomparsa. Caminiti e Ceccio avrebbero pianificato e preparato l’omicidio di Scipilliti, noleggiando con documenti falsi un’auto, una Fiat Panda gialla, il giorno precedente. Poi, procuratasi una pistola, avrebbero fissato telefonicamente un incontro con il Vigile del Fuoco, per attirarlo in trappola. La vittima, lasciata la propra vettura sul lungomare di Santa Teresa Riva (regolarmente parcheggiata e lì ritrovata dai carabinieri) sarebbe salito a bordo della Panda, presumbilmente a fianco del conducente (Ceccio), mentre Fortunata Caminiti sedeva dietro. E da dietro – sempre nella ipotesi degli eventi effettuata dagli investigatori – sarebbe partito il proiettile che ha raggiunto Scipilliti alla testa, uccidendolo sul colpo.

L’ordinanza richiama anche un’importantissima prova acquisita proprio la sera in cui è stato eseguito il fermo della donna. Da perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri all’interno dell’abitazione che – come è emerso dall’indagine – la coppia risulta aver occupato negli ultimi mesi di latitanza di Ceccio e alla quale, insieme, avrebbero fatto ritorno la sera del delitto – c’era uno dei cellulari in uso alla coppia – quello da cui e’ stata effettuata l’ultima telefonata a Scipilliti, e sullo schermo c’erano tracce di sangue.

Ed effettivamente, quando è stato estratto dalla Panda gialla e gettato nel fosso in cui è stato ritrovato, il cadavere di Scipilliti deve avere perso molto sangue, tanto da rendere inevitabile, per i suoi assassini, di sporcarsi le mani e i vestiti.

Sono ancora in corso le indagini per fare piena luce sulle motivazioni che hanno spinto i due complici a compiere il delitto. I tre avevavo sì in comune un passato di truffe ed illeciti, ma una tra le piste privilegiate è anche quella delle chat erotiche e degli appuntamenti a pagamento.

Nei prossimi giorni si attendono i risultati degli esami sui reperti in mano agli specialisti del Ris.