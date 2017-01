Via Padova a Milano: c’è altro da dire

Rossella Arinisi

Via Padova è una via di Milano limitrofa al centro città, lunga tre km e mezzo, nella quale convivono moltissime popolazioni diverse fra loro.

Questa la mia definizione, ad oggi. Essa mi piace perché risuona non come un rischio ma come un’opportunità.

Via Padova ha registrato, lo scorso 15 novembre, la morte di Antonio Raffaele Ramirez, dominicano di 37 anni accoltellato per questioni forse legate al traffico di stupefacenti. Via Padova ha “registrato”, non “causato”, la morte di Antonio. Così come essa ha registrato, non causato, le morti che oltre un decennio fa l’hanno resa famosa nel Paese e dunque appetibile per la movida milanese. Il simbolismo oggi di tendenza, che vorrebbe imputare via Padova quale mandante di un delitto è dunque, a mio parere, un gioco cattura-audience che media e politica volgarmente esercitano sulla psiche di chi subisce l’informazione.

Seppur io comprenda il lato cool dell’idea che Milano sia una vera città cosmopolita, talmente internazionale da avere il suo ghetto come le più carismatiche città del mondo che si rispettino, non ritengo civicamente accettabile lo stereotipo secondo cui la promiscuità etnica sia indice di alta pericolosità e di null’altro.

Non nego che via Padova sia un caldo polo islamico che non ha ancora superato il rischio del rigetto post trapianto ma non è la peggior zona di Milano. E, soprattutto, essa non è peggiore rispetto ad altri poli periferici in cui insiste altrettanta delinquenza, tutta bianca e tutta italiana. Facendovi una lunga passeggiata, non posso fare a meno di notare diverse centinaia di negozi di arredamento, ferramenta, lavanderie, tabacchi, farmacie, finanziarie, panifici, pasticcerie, pompe di benzina gestiti da italiani e, forse, un centinaio di ristoranti kebab, punti di riparazione dei cellulari, centri di telefonia e money transfer gestiti da immigrati. Scorgere molte persone affacciate al balcone, altrettante spendere il loro tempo ai tavoli dei bar e tutti quei bambini giocare su strada, sono elementi che hanno stuzzicato la mia attitudine romantica a nutrire disgusto per tutto ciò che esercita pressione verso il conformismo. Ecco: via Padova è un luogo in cui aleggiano conversazioni in magrebino, cinese, ispanico… Perlopiù serenamente. Essa non può conformarsi, questo è un dato certo, ma può rappresentare un momento di accettazione del presente e un luogo preparatorio al transito verso un vicino futuro che pretenderà l’abilità di tutti nelle occasioni di incontro fra etnie, queste ultime essendo sempre più frequenti.

Anch’io, come i mei colleghi giornalisti e come le autorità locali e nazionali, sono attratta dalla notorietà di via Padova ma questa curiosa attenzione m’induce a fare per essa una previsione “al contrario”… che poi è anche un augurio. Così come accaduto per via Sarpi, la chinatown di Milano iper bonificata ed ormai fashion al punto da essere prescelta dalle grandi firme quale luogo in cui aprire gli showrooms di punta, sono convinta che anche per via Padova verrà pensata un’efficace politica della sicurezza ed attuato un idoneo processo di riqualificazione. L’attuale visibilità mediatica di quest’area potrebbe costituire proprio il primo sprone verso un’integrazione sana, prolifica e pacifica. Del resto Milano ha sempre temuto e bistrattato gli immigrati ma, ex post, ha anche avuto l’umiltà di smentire se stessa, la capacità di accettare la diversità nonché quella di riconoscere i meriti in modo oggettivo. Milano, credo, accetterà anche via Padova!

La mia definizione fra cinque anni prevedo dunque possa essere questa: “via Padova è una piccola via di Milano che le Istituzioni hanno saputo sfruttare, attraverso essa imparando a gestire in tempo il fenomeno immigratorio che, da marginale, si è esteso rapidamente a macchia d’olio, così trovando la comunità già pronta all’incontro fra le etnie. Essa rappresenta nel milanese il territorio in cui la politica ha smesso di fare passerella solo in tempo elettorale ed ha saputo rivestire in modo eccellente il suo imprescindibile ruolo di mediatore culturale”.