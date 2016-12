Venti miliardi dati alle banche e tolti a lavoratori, sanità e poveri

Venti miliardi di euro stanziati dal Consiglio dei ministri, per il 2017, a garanzia dei debiti delle banche italiane. E’ il cosiddetto decreto salva risparmi, in vigore dallo scorso 23 dicembre, che include anche il salvataggio della Monte Paschi di Siena. Un’operazione, questa, da otto miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea, di cui sei e mezzo a carico dei contribuenti: quattro e mezzo destinati direttamente all’istituto di credito, due, a titolo di rimborso, ai piccoli obbligazionisti. Il decreto legge mira, in generale, a “preservare la stabilità finanziaria” e a “porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia”. Peccato che gli oneri ricadano ancora una volta sui cittadini. Chiamati a coprire le falle di amministratori che, come nel caso di Mps, si sono macchiati in passato di atti perseguiti e puniti penalmente. O di altri, come per Banca Etruria, sanzionati dalla Banca d’Italia, eppure oggetto di sentenze contraddittorie della magistratura ordinaria.

Le risorse accantonate dal Governo sono davvero ingenti. Basti pensare che la legge di bilancio 2017, quella che un tempo si chiamava finanziaria, contiene una manovra da 27 miliardi. Dopo l’esito negativo del referendum confermativo dello scorso 4 dicembre, per accelerare la formazione di un nuovo esecutivo a seguito delle dimissioni di Matteo Renzi, il Senato ha proceduto alla sua approvazione con il meccanismo della fiducia. Così impedendo l’accoglimento di emendamenti la cui approvazione era data per scontata, come quello relativo allo stanziamento di 50 milioni per migliorare l’assistenza sanitaria per i bambini ammalatisi a causa dell’inquinamento dell’Ilva.

I 20 miliardi del salva risparmi avrebbero fatto comodo per questa e tante altre esigenze. E’ vero, per esempio, che il Fondo sanitario nazionale sale da 111 a 113 miliardi. Ma uno de due miliardi in arrivo è vincolato e si stringono le maglie per le azienda sanitarie in deficit. Situazione nella quale a pagare, in termini di prestazioni e servizi, sono sempre gli assistiti.

La nuova legge di bilancio, grazie a una previsione di spesa di poco più di 15 miliardi, congela anche l’aumento dell’Iva fino al 2018. La costante spada di Damocle dell’incremento contempla l’approdo dell’aliquota del 10 al 13% e di quella del 22 al 24%. Per rilanciare i consumi e l’economa, però, sarebbe necessario un drastico ridimensionamento. Anche l’eliminazione dell’Irpef sulle rendite catastali delle imprese agricole e il taglio dell’Ires, l’imposta sul reddito delle società, dal 27,5 al 24%, avrebbero potuto essere accompagnati da ben altre misure, soprattutto in considerazione dell’introduzione di una nuova imposta dal nome a dir poco evocativo, Iri, sul reddito imprenditoriale per aziende e professionisti.

A restituire un minimo di ottimismo, probabilmente, è la “rottamazione” di Equitalia, che diverrà Equientrate e passerà sotto il controllo pubblico dell’Agenzia delle entrate, e con essa il condono di interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione, a beneficio di circa tre milioni di contribuenti, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e introitare circa quattro miliardi. Altri due miliardi dovrebbero essere incassati grazie alla riproposizione della voluntary disclosure, la procedura che consente il recupero delle tasse sui capitali nascosti all’estero.

I venti miliardi devoluti per salvare i correntisti, ma pure gli amministratori delle banche, avrebbero potuto rimpinguare pure le somme – 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi a decorrere dal 2018 – per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. O si sarebbe potuto fare di più per incentivare le nuove assunzioni. Al momento, nel settore privato, è stato introdotto uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche di apprendistato, sottoscritti tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Creare nuovi posti significa incoraggiare i consumi e generare ricchezza. Per questo motivo, invece che ungere istituti che il credito non lo concedono più a nessuno, si sarebbero potuti incrementare ulteriormente pure i 540 milioni messi a bilancio per assumere nuovi insegnanti di ruolo nei prossimi due anni.

Magari, non si sarebbe dovuto assistere nemmeno al parto della cosiddetta Ape, ovvero alla pensione anticipata, finanziata chiedendo un prestito, putacaso, proprio alle banche. Strumento, peraltro, per pochi eletti, visti i requisiti minimi dei 63 anni d’età e dei 36 anni di contributi previdenziali versati. Un lusso per moltissimi, oggigiorno.

Sebbene accolto come una grande novità, avrebbe potuto essere più cospicuo o magari esteso a una fascia maggiore della popolazione il sostegno all’inclusione attiva (Sia), un sussidio pari a 400 euro mensili che ricorda il reddito minimo di cittadinanza imposto dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea e destinato alle famiglie con figli minorenni o disabili ed entrate inferiori ai tremila euro annui.

Al limite, con parte di quei 20 miliardi si sarebbero potuti integrare i quattro miliardi e mezzo andati alla ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto nel Centro Italia. Un modo intelligente per smettere di chiedere agli italiani, già vessati da un sistema fiscale tra i più onerosi del mondo industrializzato, di mettere sempre mano al portafogli in presenza di calamità ed emergenze. Se l’andazzo è questo, il prossimo passo potrebbe essere quello di invitare i contribuenti ad adottare una banca a distanza.