Venduto all’asta il telefono di Hitler, da lì impartiva ordini di morte

Un qualsiasi telefono in bachelite, originariamente nero come tutti, poi dipinto di rosso ma soprattutto con inciso il nome di Adolf Hitler, la svastica e l’aquila simbolo del Terzo Reich, è stato battuto all’asta per 243.000 dollari negli Stati Uniti.

Con questo telefono, il dittatore nazista, comunicava con l’esterno e decideva le sorti di città, di un intero popolo, ma ancora più triste, e da lì che impartiva ordini di morte.

Trovato nel maggio del 1945 nel bunker dove Hitler si suicidò, dalle truppe sovietiche, che per prime entrarono a Berlino, venne donato dagli ufficiali sovietici al generale di brigata britannico Sir Ralph Rayner durante una visita nei resti del bunker. Il figlio del generale lo ereditò e ha deciso di venderlo.

Valutato tra i 200.000 ed i 300.000 dollari dalla case d’aste “Alexander Historical Auctions” in Maryland, faceva parte di un lotto di “memorabilia” naziste ma è considerato come probabilmente l’arma più letale dell’intero arsenale del Terzo Reich.