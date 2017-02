Valigie pronte per la Ursino: bye bye Renato. L’assessore alla cultura nuova frontwoman di Sicilia Futura?

di Eleonora Urzì Mondo

E dopo Luca Eller Vainicher sembrerebbe pronta a lasciare la giunta anche Daniela Ursino, della quale, da qualche giorno – dal famoso sabato della manifestazione in piazza proAccorinti, per l’esattezza – sembrano essersi smarrite le tracce. Quasi smarrite.

Già dalla fine della scorsa settimana era partito il totonome e, negli ambienti politici e dell’informazione si sono formulate ipotesi di strategie e subentri (esce Ursino, entra Risitano – o la Fenech, che in casi di rimpasto viene sempre fuori salvo poi rimanere al proprio posto in aula – e in consiglio arriva l’accorintianissimo Di Giacomo). Anche in questo caso però, la domanda da fare non è “chi le succederà?” ma “perché se ne va?”, assodato che sul suo abbandono dell’incarico non ci sono grossi dubbi.

Dalle indiscrezioni trapelate – care, vecchie voci di corridoio – sembra si tratti di una scelta dettata da logiche di rispetto istituzionale a seguito dell’imminente formalizzazione della sua adesione al movimento Sicilia Futura, che fa capo al deputato messinese regionale Beppe Picciolo. Che la presenza in giunta della professionista, organizzatrice di eventi, fosse da ricondursi ad una tacita “apertura” da parte di SF all’amministrazione era stato chiaro agli osservatori sin dal suo ingresso nell’esecutivo, nonostante le continue smentite dei membri del gruppo in consiglio comunale, che mai hanno mancato di contestare ampiamente l’operato di sindaco e co.

E sono sempre le famose voci a bisbigliare nei corridoi di Palazzo Zanca di un possibile incarico già pronto per la Ursino, nel caso in cui, al prossimo giro, Picciolo riuscisse – ipotesi niente affatto inverosimile – ad imporre la propria impronta determinante sulla composizione di una giunta post accorintiana. Come dire che l’attuale assessore alla cultura uscirebbe dalla porta e rientrerebbe, un domani, dalla finestra.

A questo punto, fatta salva la possibilità (concretissima, pallottoliere alla mano) che il civico consesso non arrivi alle 27 adesioni necessarie a sfiduciare l’amministrazione, fissata per il 15 febbraio la seduta relativa, al primo cittadino toccherebbe trovare non uno ma due assessori da far entrare in rosa: uno a cui offrire le deleghe che furono di Signorino prima e di Eller dopo, l’altro per raccogliere il testimone della Ursino.

C’è da ricordare che per quanto afferisce al ramo economico, tra il primo e il secondo titolare dell’incarico, Cambiamo Messina dal Basso ha uscito unghie e denti mostrando quanto peso pretenda di avere sulle scelte del primo cittadino. Così non si esclude che, anche in quest’occasione, bisognerà fare i conti con il movimento. Le diverse anime che reggono la giunta potrebbero trovarsi nuovamente a fronteggiare l’annoso conflitto, tra ciò che preferiscono gli uni e quel che trovano più coerente alla linea originaria gli altri.