Ursino: “Io che sono stata nominata come tecnico non posso rimanere”

«Non posso rimanere in una giunta così politicizzata io che sono stata nominata come tecnico»

Con questa dichiazione l’assessore Daniela Ursino ha formalizzato, questa mattina, le sue dimissioni, il giorno dopo il voto che ha confermato la fiducia al sindaco Renato Accorinti. La sua rinuncia era nell’aria da qualche settimana, ma era stata congelata in attesa del 15 febbraio.

Il sindaco Accorinti dovrà ora rimpiazzare 2 assessori: deve ancora nominare l’assessore al Bilancio dopo l’addio di Luca Eller, mentre alla Cultura, dopo le dimissioni della Ursino, potrebbe andare Ivana Risitano, la quale lascerebbe il posto in consiglio comunale al primo dei non eletti Enrico Di Giacomo.

Negli ambienti vicini al sindaco circola anche il nome di Federico Alagna, ex portavoce del movimento Cambiamo Messina dal Basso e per il posto di Eller si fa invece il nome del prof. Dario Latella.

Da segnalare che il sindaco di Messina, aveva inoltre – prima della votazione sulla sfiducia – ricevuto la solidarietà del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e della sua rete dei sindaci delle città del Sud:

«Esprimo la mia vicinanza politica, istituzionale e di amicizia al sindaco di Messina, Renato Accorinti, per il momento difficile che sta vivendo. È una persona che apprezzo e stimo per le qualità umane prima ancora che politiche – ha affermato De Magistris – Da sindaco di Napoli gli invio un abbraccio con l’invito a non mollare».