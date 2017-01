Unime: salgono in cattedra due campioni medagliati alle Paralimpiadi di Rio

Tutto pronto all’Ateneo messinese per accogliere i due campioni paralimpici, Giada Rossi e Amine Kalem, che hanno accettato di tenere un incontro con gli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Motorie.

La particolare lezione si svolgerà mercoledì 25 alle ore 10.30 al Palazzetto della Cittadella Sportiva dell’Annunziata. I due campioni hanno gareggiato con i colori italiani alle ultime Paralimpiadi di Rio 2016, conquistandosi il podio con due medaglie di bronzo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Rotary Club Messina, organizzatore dell’evento: “Giada Rossi e Amine Kalem due atleti orgoglio dello Sport Italiano”. I due atleti, martedì 24 alle 20.30, saranno infatti ospiti del Club service per una conferenza che si svolgerà presso il Royal Palace Hotel. La mattina seguente, l’incontro con i ragazzi di Scienze Motorie.

Giada Rossi è una tennistavolista italiana, sportiva paralimpica, ha rappresentato l’Italia ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro 2016, dove ha conquistato una medaglia di bronzo nel singolo femminile categoria 1-2.

Amine Kalem nasce a Menzel Temini (Tunisia), arriva in Italia oltre 6 anni fa e nel 2012 si avvicina al Tennistavolo Paralimpico. Inizia ad allenarsi ma, non avendo la cittadinanza italiana, può gareggiare solo nelle categorie regionali. A marzo 2015 ottiene finalmente la cittadinanza e conquista il pass per le Paralimpiadi di Rio 2016.