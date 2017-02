Unime: prima in Italia in Ingegneria civile e terza nelle Scienze chimiche

L’Università di Messina è la prima in Italia nel campo dell’Ingegneria civile e la terza nelle Scienze chimiche, secondo il Rapporto VQR 2011-2014, curato dall’ANVUR.

Sono state prese in considerazione le performance complessive in termini di crescita (+17%), e l’Ateneo messinese è risultato il migliore nel confronto con gli altri atenei italiani.

In occasione della presentazione del rapporto, in cui il dato complessivo è stato destrutturato secondo diversi parametri, un primo riconoscimento per l’Unime è arrivato dalla valutazione del contributo offerto dai promossi/neo assunti (indicati come “addetti in mobilità”), informazione che consente di vagliare la qualità dei prodotti conferiti dalle “nuove leve” e rapportarla ai risultati che ogni ateneo ha ottenuto nella singola area indagata.

Grazie a questa analisi è stato possibile determinare le prestazioni degli addetti in mobilità dell’Ateneo rispetto agli addetti in mobilità dell’area. In questo modo si può capire chi ha assunto i migliori e, quindi, determinare la capacità di selezione del personale e la forza d’attrazione che ogni ateneo riveste rispetto agli altri, in una determinata area scientifica analizzata. In quest’ambito Messina ha raggiunto risultati di eccellenza a livello nazionale nell’area dell’Ingegneria civile (primo posto con il +61%) e delle Scienze chimiche (terzo posto con il +21%).

Inoltre, nel corso della giornata uno spazio rilevante è stato dedicato al tema della Terza missione, termine si racchiudono tutte le attività che hanno permesso di valutare il grado di apertura dell’Università al contesto socio-economico, che per la prima volta sono state inserite nella VQR. A parlarne, alla presenza del Ministro Valeria Fedeli, è stata la prof.ssa Daniela Baglieri, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Messina e Presidente Commissione Esperti Terza Missione dell’Anvur.