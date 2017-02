Unime: gli studenti di Giurisprudenza si distinguono agli “Italian National Rounds della Jessup Competition”

Gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Messina si sono distinti agli “Italian National Rounds della P. Jessup Competition”, tenutisi a Verona dal dal 16 al 18 Febbraio scorso.

Si tratta della simulazione processuale di una controversia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, organizzata dall’International Law Students Association di Chicago in quasi novanta Stati del mondo.

Per l’Ateneo messinese si tratta della prima volta, e gli studenti hanno saputo brillantemente “rompere il ghiaccio” aggiudicandosi la vittoria in due delle diverse sfide previste.

Il team messinese era composto dagli studenti Fausto Consolo, Antonio Crisafulli (Best Oralist), Angelo Giudice e Marco Losi. A coordinare la partecipazione alla sfida veronese è stata la prof.ssa Marcella Distefano, docente di Diritto Internazionale. La compagine messinese, dopo una preparazione durata sei mesi (sotto la guida del dott. Marco Longobardo e della dott.ssa Ivana Campagna), ha affrontato le rappresentanze delle Università di Torino, Napoli Federico II, Milano Statale e Trento, risultando vincitrice in due sfide. Dinanzi ad un Panel di giudici formati da accademici e avvocati internazionalisti di numerosi paesi europei, la squadra di Unime si è distinta, come squadra esordiente, nella competizione.

Vincitore italiano è risultato il team dell’Università LUISS Guido Carli il quale ha bissato il successo dello scorso anno (ottenuto in quel di Torino). La squadra di Messina, soddisfatta dell’esperienza formativa, scientifica ed umana, si sta già preparando per il nuovo Jessup 2018.