Un amore lungo 10 anni. La scrittrice Laura Imai Messina racconta il Giappone

Il suo primo romanzo, Tokio Orizzontale, è stato pubblicato da Piemme a febbraio 2014. Galeotto fu l’incontro fortuito con la Lingua, scintilla che ha scatenato l’amore di Laura Imai Messina per il Giappone, Paese nel quale vive ormai da oltre 10 anni. Una scrittrice che non si ferma alla superficie ma indaga il dettaglio, a partire dai segni grafici e dai significati del linguaggio. Nel libro e nel blog che ha creato nel 2011, Giappone Mon Amour, racconta con passione le mille sfaccettature di una Terra che intriga l’animo e lo sguardo.

Come e quando nasce il tuo legame con il Giappone?

“Nasce all’improvviso, inaspettatamente, senza quell’interesse per il mondo dei manga e degli anime che ha suggestionato buona parte della generazione dei miei coetanei e che continua a ispirare tutt’ora i ragazzi di oggi. È nato da un innamoramento per la lingua, un colpo di fulmine lo chiamerei. Cercavo un corso di giapponese da regalare al ragazzo che frequentavo negli anni dell’università e che era appassionato di Giappone. Vidi la scrittura sullo schermo del computer, la varietà di segni e di disegni, l’eleganza dei tratti, meno densi ed arruffati di quelli del cinese, la natura grafica della frase che non mette spazio tra le parti del discorso. L’incomprensibilità, la apparente impenetrabilità di quella lingua mi conquistò. Iniziai a seguire, per hobby, i corsi di giapponese all’università, ne fui definitivamente conquistata. Dopo un primo soggiorno di un mese e mezzo, decisi di trascorrere a Tokyo un anno di studio dopo la laurea. Ero certa sarei tornata in Italia alla fine di quei dodici mesi e invece… a distanza di più di dieci anni sono ancora qua.”

Tokyo Orizzontale prende il nome da un sito internet che ha «l’unica finalità di deridere individui». Perché hai deciso di partire da questa idea per dare il titolo al tuo romanzo?

“Vivere in Giappone dà adito ad una serie di riflessioni sulla distanza culturale, su abitudini che risultano tanto lontane dalle nostre. Vivere a Tokyo è un ulteriore salto nel buio. Mette di fronte, senza un vero filtro, alle zone d’ombra dell’uomo contemporaneo, catapultato in una megalopoli da 36 milioni di abitanti, a movimenti da capogiro, a ritmi lavorativi che strizzano le vite di chi, spesso, vi si trova impreparato. Bere alcolici è per molti giapponesi un vero divertimento, l’accento di piacere alla fine di una banale giornata di lavoro, un momento di condivisione di discorsi che, senza l’inconsapevolezza che crea l’alcool, probabilmente non si avrebbe il coraggio di creare. Molti perdono così i freni inibitori, si lasciano andare a chiassosissime risate, a dichiarazioni d’amore, a proposte inusuali etc. E così capita di ritrovare riversi per strada, nei treni, davanti alle stazioni o fuori dai locali, salarymen vestiti di tutto punto nel completo da lavoro. Una prospettiva “orizzontale” che rende la città e il mondo tutto completamente differenti. Questa però, tengo a dirlo, è solo una delle orizzontalità che ho voluto inserire nel libro”.

Sara, Hiroshi, Carmen, e Jun – i protagonisti – raccontano tre giorni intensi della loro esistenza a Tokyo, tra speranze e difficoltà relazionali. Chi rappresentano questi ragazzi?

“Sono giovani che cercano se stessi, dubbiosi fino all’ultimo sulla natura dei propri desideri. Hanno cercato a lungo di fuggire da ciò che li faceva sentire deboli e indifesi ed ora è arrivato il momento di affrontarsi. In loro sembra avvenire una sorta di formazione-lampo eppure quei tre giorni non sono che il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine, il breve arco di tempo in cui finalmente il lungo percorso di vita che li ha preceduti svela le proprie intenzioni. Crescere è impararsi, rendersi prevedibili a se stessi, non rimanere spiazzati da ciò che la vita ci mette davanti: credo sia questa la vera sfida del diventare grandi. Sara, Hiroshi, Carmen e Jun sono ragazzi che ce la vogliono fare a tutti i costi, che hanno una sfida da affrontare, quella di crescere e di farlo bene”.

Tokyo è un cuore che palpita. Nel libro la descrivi come fosse una persona e non semplicemente uno sfondo. E come tale, metti in risalto le sue qualità e i suoi lati oscuri…

“A volte penso con stupore a come si possa amare follemente una persona che altri disprezzano, a come ci si possa sentire profondamente a proprio agio in un luogo che altri trovano invece caotico e inquietante. Così, allo stesso modo, Tokyo è soggetta a infinite letture. La sua personalità è mutevole, un po’ capricciosa, si svela differente a seconda dei quartieri che si abitano, della vita che vi si conduce, degli scopi volontari o inconsapevoli che spingono le persone a trasferirvisi o a continuare ad abitarvi. Non potevo che descriverla così, perché tale la avverto: come un vero e proprio personaggio. Anzi, come la protagonista assoluta del romanzo”.

In due differenti momenti del romanzo scrivi: «A Shibuya un incontro vale quanto un’esistenza» e «La solitudine a Tokyo ti arriva dritta al cuore». È così complicato incontrarsi?

“Lo è. Perché il tanto è sempre troppo e a Tokyo questo concetto è particolarmente vero. La gente è troppa, le vite sembrano decise, programmate, la parola chiave è l’efficienza, l’organizzare puntualmente doveri e piaceri quasi che la previsione della felicità debba sconfinare persino in una sua pianificazione. Questo rende difficile l’intersecarsi delle vite: tutte sembrano viaggiare parallele e gli incontri scaturiscono da precise situazioni (frequentazioni nel periodo della scuola, club universitari, party aziendali, o-miai etc.). Per questo spesso un buon incontro, che abbia dalla sua la casualità e la spontaneità, che sia il risultato di una flessibilità mentale e di un’apertura nei confronti del non convenzionale e dell’imprevisto, sembra avere del miracoloso. Nella folla la solitudine è assordante”.

In Giappone gli opposti coesistono. Come si conciliano la lentezza della tradizione e la vita frenetica? Da italiana, quale è stato il tuo più grande compromesso per integrarti in una realtà tanto distante?

“Credo che questo gioco di opposti e di stridenti contraddizioni, sia più visibile dall’estero che nel Giappone stesso. Qui i ritmi si mescolano, si vive la lentezza e la velocità con uguale naturalezza, si compenetrano senza vera opposizione. Nella lentezza c’è velocità, nella velocità c’è la lentezza. Per quel che mi riguarda ciò che è stato più complesso ma vitale è stato proprio scendere a compromessi, prima ancora che con il mondo che mi stava intorno, con me stessa. Accettare di non capire, di non sapere, accettare, soprattutto, di sbagliare. Sono una persona molto orgogliosa e accettarmi in una situazione di debolezza è stato difficile ma molto formativo. Ho capito, una volta di più, come la sicurezza sia una cosa che non arriva spontaneamente ma che è necessario fabbricarsi, come sia responsabilità propria cementificarsi fondamenta”.

Sei un’ottima osservatrice: focalizzi la vita strappandola alla disattenzione del quotidiano. Sia nel libro che nel blog, Giappone Mon Amour, restituisci dettagliatamente paesaggi, situazioni, emozioni…

“Non posso fare a meno di guardare, di amare i dettagli. Sarà anche per questo che non faccio che inciampare per la strada. Amo la vita, non sempre sono felice, tendo spesso alla malinconia, ma credo che questa passione per il vivere non mi abbandoni mai. L’euforia e la tristezza non permettono allo sguardo d’esser neutro. Sono sentimenti che cercano appigli continui, appendici esterne. Per questo osservo, mi appunto pensieri e descrizioni, scrivo per non lasciarmi scivolare addosso la bellezza ma trattenerne almeno un poco. Credo che sia il mio modo di affrontare la tristezza e l’ipersensibilità che, in certi momenti, mi rende tremendamente vulnerabile alla vita. Finché potrò trasformarle in storie, farne riflessioni da condividere con altri, tutte le esperienze belle o dolorose che vivrò, avranno un significato. Non saranno accadute inutilmente”.

La tua scrittura è molto emozionale, evocativa, delicata e al tempo stesso puntuale. Per te è sempre stata una passione?

“Sì, fin da quando ero al liceo. Prima scrivevo diari, amavo quello spazio di solitudine, quel senso di segretezza che dona la scrittura, ma non avrei mai pensato di farne una professione. Al liceo conobbi la poesia, mi innamorai definitivamente della parole o, almeno, ne divenni più cosciente. A volte si ama senza esserne consapevoli. Così credo sia accaduto a lungo nel mio rapporto con la scrittura. Ho sempre amato leggere, ho sempre scritto il mio diario. È il mio modo di ascoltare vite altrui e di non dimenticare la mia storia personale”.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai in cantiere qualche altro romanzo?

“Un secondo romanzo è concluso. Ha iniziato il suo viaggio alla ricerca di una casa editrice. Racconta una Tokyo bellissima ma meno eccezionale di quella che ho narrato in Tokyo Orizzontale. È la Tokyo quotidiana, ha un ritmo più lento, mette i protagonisti della storia (una coppia di trentenni) di fronte a problemi di natura completamente diversa, a scelte di vita importanti. Il terzo romanzo è invece quasi a metà, ancora in fieri. Vi è dentro molta Italia oltre che Giappone. Amo molto scriverlo e già sento che sarà un’opera profondamente catartica. In questo anno, per me molto speciale, mi sta facendo una grande compagnia”.

Foto tratte dal blog Giappone Mon Amour di Laura Imai Messina.

Nata a Roma nel 1981, Laura Imai Messina si è laureata in Lettere all’Università “La Sapienza”. Trasferitasi a Tokyo a ventitré anni per perfezionare la lingua, ha ottenuto un dottorato di primo livello in Culture Comparate all’International Christian University. È docente a contratto di lingua italiana in alcune università della capitale e ricercatrice nell’ambito delle letterature comparate alla Tokyo University of Foreign Studies. Nel marzo 2011 ha fondato il blog Giappone Mon Amour, punto di riferimento per gli appassionati del Sol Levante. Vive nel piccolo quartiere di Kichijōji insieme al marito Ryōsuke e alla cagnolina Gigia.