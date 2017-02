Ue: Regioni più competitive. La Sicilia all’ultimo posto tra le italiane

La Commissione europea ha pubblicato la graduatoria riferita all’indice di competitività regionale (Rci), per sondare il livello di avanzamento e di crescita delle varie regioni d’Europa.

L’elaborato viene redatto ogni tre anni e vuole essere d’aiuto per le regione Ue per fare il punto della situazione sull’efficacia, o meno, delle proprie politiche di sviluppo.

Purtroppo, come non era difficile intuire, la Sicilia si è posizionata all’ultimo posto tra le regioni italiane e complessivamente risulta una delle ultime a livello europeo: 237° posto su un campione di 263 regioni. La Sicilia si accompagna alla Calabria che la precede solo di una posizione, arrivando penultima.

La Regione italiana che fa meglio è la Lombardia, che conquista la 37ma posizione per Pil pro capite, ma guardando all’intera classifica, ci si accorge subito che non si tratta di un primato, anzi, su tutte le aree prese in considerazione si posiziona solo al 143mo posto, deludendo le aspettative di crescita.

Lo studio triennale, lanciato dalla Commissione nel 2010, prende in esame non soltanto i fattori economici, ma anche, il welfare, le infrastrutture, il livello di educazione e il funzionamento del mercato del lavoro. Il Rci “rinvigorisce gli sforzi della Commissione per supportare le riforme strutturali e stimolare le capacità d’innovazione delle regioni Ue attraverso gli investimenti nella politica di coesione”, ha sottolineato la commissaria Ue alla Politica regionale, Corina Cretu.

Nel dettaglio, l’indice di competitività regionale viene stilato prendendo a campione 11 pilastri che permettono di valutare le falle delle politiche messe a punto dalle varie amministrazioni locali, per permettere di correggere il tiro in futuro.

Tali “pilastri” sono classificati in tre gruppi: “pilastri di base” (istituzioni; stabilità macroeconomica; infrastrutture; salute; istruzione di base), “pilastri dell’efficienza” (istruzione superiore; formazione e apprendimento permanente; efficienza del mercato del lavoro; dimensioni del mercato). e “pilastri dell’innovazione” (maturità tecnologica; sofisticazione delle imprese; innovazione).

Capofila delle 263 regioni esaminate è quella di Londra, che a dispetto dell’effetto Brexit, è riuscita a togliere la corona alla regione olandese di Utrecht che deteneva da tempo il primato. La peggiore, invece è la Guyana francese, territorio europeo più lontano dal Continente.