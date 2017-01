Ue: nuove regole contro i furbetti dell’autonoleggio

Levata di scudi delle categorie di difesa dei consumatori, europei e nazionali, contro le politiche del mercato dell’autonoleggio.

Questo settore, infatti, ha la possibilità di “giocare” con il trattamento commerciale ai danni dei clienti, sfuggendo alle briglie di una disciplina puntuale e soprattutto unitaria per l’intero territorio comunitario.

Nel 2015 sono state oltre 2000 le denunce di cittadini europei che hanno segnalato dei disguidi (soprattutto difformità tra il prezzo concordato e quello applicato in concreto), mettendo in allarme i centri europei dei consumatori, organizzazioni che aiutano i consumatori quando viaggiano o fanno acquisti transfrontalieri.

L’aumentare delle segnalazioni ha portato la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori ad avviare un controllo sul mercato dell’autonoleggio, aprendo il dialogo con le maggiori compagnie di car renting.

Oggi le autorità hanno deciso di concludere questa fase della cooperazione esecutiva. Sono soddisfatte dei cambiamenti apportati dalle cinque maggiori società del settore – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz e Sixt – alle loro pratiche commerciali, che sono ora conformi alle norme dell’UE in materia di tutela dei consumatori. L’associazione europea di categoria Leaseurope, che ha contribuito all’avvio dell’iniziativa dal lato del settore, sta inoltre sviluppando ulteriormente le sue linee guida per l’intero settore dell’autonoleggio.

Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: “Oggi è un grande giorno per i consumatori europei. Abbiamo lavorato intensamente con le società di autonoleggio per garantire che in tutta l’UE i cittadini siano trattati equamente quando noleggiano un’auto, indipendentemente da dove la noleggiano. Ringrazio le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori per l’eccellente lavoro svolto e le società di autonoleggio per la loro collaborazione. I consumatori di tutta Europa possono ora godere dei propri diritti ed essere meglio protetti.”

Tale collaborazione ha già iniziato a dare i suoi frutti. Oggi chi deciderà di viaggiare per i Paesi europei noleggiando un’auto potrà contare su nuove regole:

Costo totale della prenotazione che comprende tutti gli oneri inevitabili . Per esempio, se in alcuni paesi gli pneumatici invernali sono obbligatori per legge, questi verranno inclusi nel prezzo annunciato.

. Per esempio, se in alcuni paesi gli pneumatici invernali sono obbligatori per legge, questi verranno inclusi nel prezzo annunciato. Descrizione chiara e semplice dei servizi di noleggio principali . Ai consumatori saranno fornite informazioni chiare sulle principali caratteristiche del noleggio (chilometraggio incluso, politica in materia di carburante, politica di cancellazione, obblighi di deposito cauzionale ecc.).

. Ai consumatori saranno fornite informazioni chiare sulle principali caratteristiche del noleggio (chilometraggio incluso, politica in materia di carburante, politica di cancellazione, obblighi di deposito cauzionale ecc.). Chiarezza delle informazioni sull’assicurazione complementare. Ai consumatori saranno comunicati il prezzo e i dettagli delle assicurazioni aggiuntive facoltative, in particolare le clausole che riducono la franchigia da pagare in caso di danni. Deve essere chiaramente indicato cosa è coperto dal prezzo di noleggio di base e dalle eventuali assicurazioni aggiuntive prima che il consumatore acquisti tali prodotti.

Ai consumatori saranno comunicati il prezzo e i dettagli delle assicurazioni aggiuntive facoltative, in particolare le clausole che riducono la franchigia da pagare in caso di danni. Deve essere chiaramente indicato cosa è coperto dal prezzo di noleggio di base e dalle eventuali assicurazioni aggiuntive prima che il consumatore acquisti tali prodotti. Politiche trasparenti in materia di carburante. Ai consumatori verrà sempre data la possibilità di ritirare l’auto con il serbatoio pieno e di restituirla nella stessa condizione.

Ma le condizioni sono mutate anche per quanto riguarda il trattamento delle questioni che riguardano la tutela dai danni: