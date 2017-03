Tutela dei consumatori: con S.U.S.I.T.I. in Sicilia diventa multimediale

Tutela ed assistenza ai consumatori “2.0”. Così potrebbe essere definito il Progetto S.U.S.I.T.I (Start Up Sportelli Informativi Tutela Individui) che avrà inizio sabato 4 marzo, presso la sede di Federconsumatori Etna Sud a Mascalucia (Ct).

Lo scopo del progetto è quello di fornire ai cittadini strumenti innovativi come hardware e software per poter usufruire, in tempo reale, di competenze professionali specifiche, ed essere informati sull’azione di diritti in quattro importanti settori del consumo: Acqua, Rifiuti, Energia, Telefonia.

Il fine è di mettere a disposizione dell’utente informazioni ed esperienze di altre realtà alla sua portata con la semplicità con cui oggi si usano i social network, potenziando sportelli tematici (fisici ed on line) già esistenti e attivandone di nuovi. L’assistenza agli sportelli è garantita da volontari delle associazioni convenzionate che hanno conoscenza e professionalità.

Il progetto S.U.S.I.T.I. è realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017 denominato “Sicilia e consumatori: diritti e tutele” con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le Associazioni siciliane coinvolte sono le seguenti, di cui la prima è capofila:

1) FEDERCONSUMATORI SICILIA (Capofila)

2) A.C.U. Sezione Regionale della Sicilia

3) ASSOCIAZIONE CONSUMATORI SICILIANI

4) CONFCONSUMATORI SICILIA

5) LEGA CONSUMATORI SICILIA

6) MOVIMENTO CONSUMATORI PALERMO

L’incontro di Mascalucia verrà replicato, giorno 11 marzo, a Palermo nella sede regionale di Federconsumatori. I due incontri hanno lo scopo di rafforzare le competenze già presenti nei 40 sportelli, sparsi in tutte le province siciliane, interessati dal progetto.

Esperti e consulenti di ognuna delle quattro tematiche aggiorneranno il personale degli sportelli sulle ultime disposizioni normative in fatto di diritti e doveri del consumatore, su come tutelare nel miglior modo i diritti degli utenti che quotidianamente si rivolgono alle associazioni di tutela per risolvere piccoli o grandi problemi.

Al termine del Progetto S.U.S.I.T.I. i consumatori siciliani potranno contare su una rete di protezione dei propri diritti più forte ed efficace e su strumenti tecnologici, come le consulenze online, più comodi, economici e veloci.