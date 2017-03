A tu per tu con Valentina Zafarana. Messina avrà il suo primo sindaco donna?

di Eleonora Urzì Mondo

Volge al termine il suo mandato da parlamentare regionale, o come preferiscono dire loro da “portavoce” all’Ars; da qualche mese è diventata mamma e, nelle ultime settimane, si è fatta insistente la voce che la vorrebbe candidata a sindaco di Messina in occasione delle prossime amministrative.

Valentina Zafarana, classe 1980, una laurea in lettere classiche e una professione da insegnante, si è ritrovata a passare da attivista a deputato, senza quelle trafile da portaborse o “portavoti”, senza la gavetta che parte dai quartieri per poi, forse, arrivare più su, come spesso accade in altre realtà, quelle dei partiti tradizionali per intenderci, perché è così che funziona nel meccanismo pentastellato. E così, dalle critiche alla politica rivolte al di qua di un pc o di un’associazione, di un divano e di un comitato, si arriva nelle aule istituzionali e lì si apre una porta nuova, dove l’apparir del vero esplode in tutta la sua forza, senza avere avuto il tempo, prima, di farsi un’idea graduale.

“Prima di entrare in ARS non avevo un’idea positiva dei componenti del consesso parlamentare siciliano – esordisce la deputata – niente di edificante allora e niente di edificante oggi. Al termine di questo mandato posso ancora sostenere, come lo sostenni al momento dell’insediamento, che a Palermo in Ars l’unica boccata d’aria nuova l’ha portata il M5S nel 2012”.

Ma non si cambia il mondo – e men che meno la Sicilia – solo con l’aria. Nel concreto, che contributi ha portato il Movimento?

“Senza peccare di immodestia, penso che il M5S all’Ars abbia fatto davvero tanto: portano la firma del Cinquestelle 7 leggi prodotte da questa evanescente legislatura. E’ grazie a noi se la tanto decantata casa di vetro (Palazzo dei Normanni) è oggi un tantino più trasparente per mezzo della diretta streaming introdotta da noi (diventata ormai un’istituzione nelle commissioni) e della pubblicazione nel sito dell’Ars dei parlamentari ARSenteisti. E ancora ricordo il microcredito (raccolti a oggi 3400000 euro) e gli altri progetti (la Trazzera, Polmoni urbani, acquisto della casa pignorata alla famiglia Guarascio) che abbiamo portando avanti con il taglio dei nostri stipendi. Il Progetto Ripartimpresa con Riscossione Sicilia, l’introduzione della spesa del 2% del bilancio dei comuni per iniziative scelte in modo partecipativo con la cittadinanza; l’aumento delle royalties petrolifere a vantaggio della Sicilia e la rideterminazione delle tariffe sulle acque minerali. Insomma, non c’è solo la “diaria” nel diario di bordo M5S, c’è azione oltre alla rendicontazione, c’è molta più proposta che protesta. Senza contare la voluminosa attività extra-parlamentare grazie ad una montagna di accessi agli atti e alle denunce alla magistratura e alla Corte dei Conti”.

La Sicilia è una regione che di speciale non ha solo lo statuto ma anche la condizione, un limbo spesso melmoso dal quale non è mai venuta fuori, rimanendo vittima di se stessa e di chi ha permesso rimanesse viva la questione meridionale vecchia quanto e più dell’Unità d’Italia. Mille urgenze, un’infinità di istanze, troppi irrisolti… Quali sono le priorità di questa terra?

“Ogni aspetto ha subito danni gravissimi da decenni di malapolitica che non ha trovato di certo un argine in questo Governo Crocetta. Tutto merita attenzione e, fondamentalmente, tutto deve essere ricostruito. Cominceremo a battere i pugni affinché si venga valorizzati piuttosto che penalizzati dal Governo centrale, per quel che valiamo, come centro propulsore di economia, di cultura, di risorse, di bellezza, di integrazione ed accoglienza, di turismo. E’ fortemente penalizzata la nostra qualità della vita, si pensi ai servizi essenziali: sanità, trasporti, infrastrutture e non solo: le politiche energetiche, ambientali e dei servizi sociali. Una “questione meridionale”, come qualsiasi altra situazione di difficoltà o emergenza, fa comodo a chi ricopre una posizione tale da poter sfruttare tali condizioni di disagio. Una persona disagiata, in difficoltà, è facilmente ricattabile e diventa quindi la “preda perfetta” di politicanti senza scrupoli e il cui unico interesse è accumulare voti, in ogni modo possibile. Ormai è di dominio pubblico che il Risorgimento è stato anche, in parte, un trasferimento di ricchezze dal meridione al settentrione d’Italia; impossibile non rivedere lo stesso disegno, 150 anni dopo, con riferimento ai fondi assegnati di volta in volta dal Governo centrale e puntualmente stornati verso il Nord”.

Torniamo alle persone, ai partiti. Sono davvero tutti “brutti, sporchi e cattivi” come alcuni esponenti della cosiddetta antipolitica non mancano mai di evidenziare? Esistono partiti o parlamentari con cui siete riusciti a collaborare? Se sì chi/quale?

“Occasionalmente e nel merito dei singoli provvedimenti”, commenta telegrafica.

Ok andiamo alle note negative allora. Quali partiti o parlamentari, dal suo punto di vista, hanno fornito la peggiore immagine della politica?

“Trasversalmente tutti i partiti e, in particolare, tutti i cambiacasacca che hanno tradito più e più volte il loro mandato elettorale; tutti coloro che hanno aggredito i fondi regionali a favore di propri enti, associazioni, società, in nome di qualche manciata di voti; tutti coloro che mentono sapendo di mentire e provano ancora a illudere i precari della PA, i formatori, e tutti i lavoratori a vario titolo collegati alla regione su stabilizzazioni e prospettive di lavoro. Un esercito di persone tenute col cappio al collo da allargare o stringere all’avvicinarsi di questa o quella elezione, il tutto a carico della Regione Siciliana. Una cosa indegna”.

Si avvicinano le elezioni, quelle regionali per prime. In Sicilia avete già dimostrato di poter contare su ottimi numeri e nessuno esclude che il prossimo governatore possa venire proprio dal Movimento. Il candidato su cui punterete (alle primarie) è Giancarlo Cancelleri?

“Non spingeremo nessuno. Tramite il nostro sistema Rousseau la parola sarà data ai cittadini. Loro sceglieranno il loro candidato presidente”.

Pensate di essere pronti a reggere la Sicilia (con tutte le sue criticità, il malaffare, ecc)?

“Senza alcun dubbio. Non solo pensiamo di essere pronti, ma è un nostro specifico dovere. Dobbiamo, per amore della nostra terra, affrontare e vincere questa battaglia”.

Si critica spesso al movimento di essere poco presente a Messina sia nelle scelte che vengono prese per la città (o in città) sia in generale nel dibattito circa le questioni che interessano il territorio. È solo un problema di cattiva comunicazione?

“Non direi “cattiva” comunicazione, quanto forse “incompresa”. Mi spiego: se si fa una sorta di “rassegna stampa” dei nostri interventi sui temi locali, si trova traccia del tantissimo lavoro svolto, con interventi documentati, frutto di studio e non estemporanei, su tutte le tematiche più importanti della città. Da quelle più datate, come la questione STU-Tirone a quelle più recenti, come può essere la battaglia per la costituzione dell’Autorità Portuale dello Stretto, passando per il caos dei servizi riabilitativi, che è costato diversi posti di lavoro, la discarica di Pace, la strenua battaglia che abbiamo fatto in difesa dell’ospedale Piemonte, il lavoro di indagine sulla Gettonopoli messinese, e tanto altro. La differenza reale, dunque, risiede semplicemente nel “metodo” di comunicazione del lavoro del Meetup, che deriva da un nostro caposaldo fondamentale: la spersonalizzazione dell’attività politica. Non abbiamo un approccio alla politica di tipo personalistico, ma collettivo. Tutti sanno cosa pensa Zuccarello, o Barrile, o Trischitta, ma probabilmente nessuno sa a nome di quale partito parlino. Ricordano la persona, il nome, e quindi l’intervento, il lavoro, così come probabilmente ricordano il mio, o quello di Francesco D’Uva. E’ molto più difficile ricordare, invece, gli interventi di un gruppo – di cittadini -, senza una personalità di riferimento, come è e deve essere un meetup. E’ una nostra debolezza, ma insita nel nostro modo di fare politica. “Uno vale uno” vuol dire anche questo”.

Non esiste una rappresentanza pentastellata in consiglio comunale, ma se aveste avuto consiglieri all’interno del civico consesso, come avreste votato la sfiducia?

“Bocciamo l’amministrazione per quello che avrebbe potuto fare, soprattutto in termini di discontinuità col passato, e non ha fatto, ma non possiamo di certo promuovere un consiglio comunale che non perde occasione, ormai da decenni, di mostrare tutta la sua mediocrità, umana e politica. Troppe vicende legate a questo consiglio comunale sono state fonte di vergogna per tutta la città di Messina, e questo è inaccettabile. Per questo lo bocciamo, quasi nella sua interezza, senza appello”.

Perché nella lunga notte della sfiducia nessuna rappresentanza del Movimento era presente a Palazzo Zanca per fare constare la propria vicinanza al territorio e il proprio peso politico in quel frangente?

“La vicinanza al territorio non si mostra facendo passerelle o “mostrandosi” al pubblico, ma lavorando giorno dopo giorno per esso. Andare lì per fare cosa? Vedere? Tifare?”

Avete, in questi anni, avuto un’interlocuzione con consiglieri di altri partiti, che siedono in consiglio?

“Abbiamo collaborato con alcuni consiglieri (e ex-consiglieri) di CMDB su alcune questioni che ritenevamo di interesse comune. Abbiamo collaborato con l’ex-assessore Panarello in un gruppo creato da me sull’economia solidale dal cui lavoro è scaturita una proposta di legge regionale. Abbiamo apportato il nostro contributo anche all’interno del Laboratorio sui Beni Comuni e Istituzioni Partecipate che però si è rivelato un fallimento dal nostro punto di vista per la mancanza di sostegno da parte della giunta”.

Quali meriti ha (se li ha) o attenuanti questa amministrazione?

“I meriti riconoscibili, e riconosciuti, sono certamente legati al trasporto pubblico locale che è stato migliorato e reso più funzionale per la città. Ma è troppo poco rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovuto fare. Una goccia in un mare di occasioni sprecate. L’attenuante è ovvia e lapalissiana: “quellicheceranoprima” avevano lasciato solo macerie in tutti gli aspetti della gestione della città. Ripartire dopo di loro non sarebbe stato facile per nessuno”.

Cosa serve a Messina per svegliarsi dal torpore che la rende ignava mentre c’è chi la saccheggia e la deturpa?

“Speranza e partecipazione. Questo è un altro errore dell’amministrazione Accorinti che ha portato avanti solo metà del lavoro, ridando inizialmente speranza alla città, ma mancando immediatamente dopo, nella seconda fase, in quella di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza. Sono troppi i casi di cittadini che hanno proposto idee, lanciato allarmi, dato consigli, espresso urgenze e necessità, senza essere ascoltati dall’amministrazione. Noi avremmo agito diversamente”.

Cos’altro c’è da rimproverare ad Accorinti?

“Renato Accorinti ha fallito la missione affidatagli dai cittadini sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che sotto quello prettamente politico. Ha fallito dal punto di vista amministrativo perché è evidente che, al di là dei tanti proclami, non è riuscito a fare ripartire la Città. Salvo il settore del trasporto pubblico, la Città non è migliorata per nulla. Accorinti da sempre la colpa a quelli di prima, ma non fa mai nomi e cognomi e quindi nessuno paga per gli errori commessi. Pagano sempre e solo i cittadini, ma senza ricevere in cambio nessun servizio. Non era questo che ci si attendeva da Accorinti. Durante la scorsa campagna elettorale si è appropriato dei temi del Movimento 5 Stelle, ha fatto credere che con lui sarebbe cambiato tutto e invece non è cambiato nulla”

Come vede il suo futuro politico di portavoce 5 stelle?

“Di certo sarei felice di poter continuare il lavoro intrapreso, a prescindere dalla carica specifica che potrei rivestire. Come sapete, però, nel Movimento, la candidatura serve a mettersi al servizio di un progetto, non ad affermare se stessi. Saranno poi gli iscritti a decidere la veste da indossare”.

Se, come vogliono alcuni rumors, diventasse il primo sindaco donna di Messina, quali sono le primissime cose che farebbe per iniziare il proprio mandato?

“Quello che farebbe chiunque del M5S al mio posto: realizzerei il programma scritto con in cittadini. Non sarebbe Valentina Zafarana a fare il sindaco, ma tutti coloro che avranno preso parte al progetto, all’idea. Per questo dico che non ha importanza un eventuale impegno in prima persona o meno. Noi siamo portavoce, non personalità, non esponenti, ma semplici portavoce”.

È disponibile a candidarsi?

“Non ho ancora preso in considerazione l’ipotesi, perché il mio lavoro all’ARS porta via tanto impegno e attenzione. Ripeto però, da noi non funziona che chi sta in alto decide e gli altri eseguono. Visto che in città se ne parla, ne parleremo anche noi, e tutti insieme decideremo quale sarà la migliore strada da seguire”.

Come sceglierebbe i suoi assessori? (Tecnici, solo attivisti del Movimento, apertura a membri di associazioni e attivisti candidati in liste civiche, anche politici di altri partiti purché di levatura, professionalità e onestà ineccepibili, ecc…)

“Non li sceglierei io ma tutto il gruppo, cercando fra le migliori personalità e professionalità possibili, dando spazio alla meritocrazia. Cercheremmo, chiaramente, solo il meglio del meglio”.

Si sente pronta ad amministrare la città?

“Il Movimento 5 Stelle lo è.”