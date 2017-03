Una triste storia: Il giudice toglie la bimba ai genitori-nonni di Casale Monferrato

di Letizia Bucalo Vita

La Corte d’Appello di Torino scrive la parola “fine” ad una triste storia durata 7 anni. Respingendo il ricorso di una coppia di genitori cui è stata tolta la figlia.

Gabriella e Luigi hanno da sempre voluto un bambino. Si sono sposati nel 1990. Gabriella aveva 36 anni. Da allora la coppia ha tentato, senza successo e per ben 10 volte, la fecondazione assistita. Poi due richieste respinte di adozione. Quindi per Gabriella e Luigi l’unica soluzione per coronare il sogno di divenire genitori è stata quella della fecondazione artificiale all’estero. Così nasce la loro bambina.

Una storia che fin qui potrebbe, per alcuni, sembrare a lieto fine.

Un mese dopo la nascita della bimba, avviene che alcuni vicini della coppia fanno una segnalazione: Riferiscono di aver visto e sentito piangere la piccola, sola nell’auto, abbandonata dai genitori in un parcheggio con tanto di pannolino sporco. Dalla segnalazione all’inchiesta penale e alla procedura di affidamento il passo è breve. A nulla sarà valsa la testimonianza di Luigi che dichiarerà di aver lasciato la piccola in auto per pochissimi minuti. Nè le testimonianze di amici e conoscenti attestanti le personalità corrette, educate e sane di entrambi i genitori. Ma l’accusa di abbandono della bambina da parte del papà, crolla e Luigi viene assolto in tutti e tre i gradi di giudizio, perché di sette minuti di “abbandono” si era trattato, in realtà. Giusto il tempo di prepararle il biberon.

Grande interesse dei media sull’accaduto, ormai più di 6 anni fa (la bimba ha oggi 7 anni). Più volte è stato sottolineato che non è l’età dei genitori ad aver condizionato il Tribunale dei Minori di Torino, che del caso si è occupato, bensì l’episodio di abbandono. Ad ogni modo, come gli avvocati della coppia tengono a precisare più e più volte in questi anni, l’età dei genitori viene ripetuta e riportata nei documenti processuali in modo quasi ossessivo. Quasi (certamente) come a voler sottolineare che Gabriella e Luigi non sono in grado di provvedere alla bimba proprio perchè troppo in età. All’epoca dei fatti la mamma aveva 57 anni, il papà 70.

Oggi la Corte d’Appello di Torino ha respinto il ricorso della coppia confermando lo stato di adottabilità della bambina.

La bimba era stata data in affidamento sin da subito ad un’altra famiglia, e non ha potuto in questi anni vivere con i suoi genitori naturali. Dal 2013 non ha alcun contatto con Gabriella e Luigi che, seppur evidentemente provati dalla vicenda (e nonostante l’età), hanno lottato duramente senza risparmiarsi per riuscire a riportare a casa la loro figlia.

E’ sempre difficile prendere una posizione in una qualsiasi vicenda che riguardi un minore.

Se è il caso di abbandono ad aver condizionato il Tribunale, e questo può sembrarci ingiusto, dovremmo ricordarci di tutte le volte che inorridiamo sentendo di bimbi deceduti in auto, lasciati soli in un parcheggio. Magari con auto chiusa a chiave. Magari sotto il sole estivo. In quei casi il primo (forse superficiale) pensiero, la prima domanda che ci poniamo è perchè questi sfortunati bimbi sono rimasti con i loro genitori. Così distratti. O così incoscienti.

Se fosse realmente stata l’età dei genitori a coinvolgere i giudici, a tal punto da portarli ad una decisione così dura, anche in questo caso sarà impossibile trovare unanime consenso rispetto a questo indirizzo. Chi ha vissuto il dolore della ricerca di un figlio mai arrivato sa bene cosa significhi desiderarlo. A tal punto da non preoccuparsi delle proprie condizioni di salute. Perchè i bambini rendono giovane anche il più anziano dei familiari. E, diciamolo pure, probabilmente sarà davvero alta la percentuale dei bimbi italiani oggi coccolati, cresciuti, accompagnati a scuola dai nonni piuttosto che dai genitori. Nonni che il più delle volte ai genitori stessi si sostituiscono perchè il tempo è tiranno, e non sempre consente a tutti di lavorare e poter trascorrere giornate con i propri figli.

Chi ha fede poi potrebbe chiedersi perchè togliere ad una mamma, seppure in età, una bimba che alla fine il Signore le ha donato? Sarebbe bastato, forse, monitorare assiduamente il quotidiano di questa famiglia, i comportamenti di Gabriella e Luigi, il benessere della bimba, prima di togliere il diritto a questi genitori di essere chiamati mamma e papà.

Questa storia, in un modo o nell’altro, lascia il magone. Lascia perplessi. L’augurio è che questa bimba possa crescere serena. E felice.