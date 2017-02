Trenta e lode in “mafia”: nuova materia di studio all’Università

Trenta e lode in mafia: non è una battuta infelice, ma è quello che molti studenti dell’Università Statale di Milano sperano di ottenere nel nuovo corso di studi.

Una bella vittoria sul piano della civiltà, se consideriamo che non troppo tempo addietro al grido: “La mafia non esiste”, si cercava da più parti di sconfessarne perfino l’esistenza. Il corso sarà diretto da Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore, politico e docente universitario, figlio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, brutalmente assassinato in Sicilia proprio dalla mafia.

Gli studenti dovranno confrontarsi con temi tristemente attuali come la corruzione, la concussione, la trasformazione del crimine organizzato che si radica ormai a più livelli della vita politica e dell’economia.

“Il fatto che l’università inizi a organizzarsi seriamente per studiare la mafia costituisce un passaggio storico sul piano scientifico-culturale – rivela Dalla Chiesa in un’intervista – Vuol dire che la massimo istituzione culturale del Paese si occupa di uno dei massimi problemi della storia nazionale. Di un fenomeno che ha condizionato la nostra vita politica e istituzionale, l’economia e la cultura, che ha minato l’autorità e la legittimità dello stesso Stato. Essere rimasta estranea a questa problematica per un secolo e mezzo è colpa grave dell’accademia, che da sola segnala l’inadeguatezza e la vetustà degli ordinamenti didattici e delle competenze scientifiche offerte al Paese”.

Secondo il Miur, questo nuovo dottorato è uno dei progetti più innovativi nel panorama formativo italiano ed è strutturato in modo tale da renderlo appetibile anche sulla scena internazionale. Infatti, non ci si limiterà alle lezioni frontali in aula, ma si organizzeranno seminari, visite, incontri e viaggi.

“L’idea è di offrire ai dottorandi la possibilità di conoscere – nei primi due anni, il terzo sarà quasi totalmente dedicato alla ricerca e alle tesi – tutti i maggiori studiosi della tematica criminale, una trentina – continua Dalla Chiesa – Ad essi verrà chiesto di tenere ciascuno ‘la lezione della loro vita’ sull’argomento sul quale ritengono di aver portato nella loro vita il maggior contributo. L’incontro dei laureati avviene, dunque, non solo con un insieme di conoscenze, ma anche con una biografia, una storia contestualizzata”.

L’Università prevede anche un laboratorio biennale sul giornalismo antimafioso, nella consapevolezza che la lotta al crimine passa innanzitutto per la presa di coscienza da parte della società civile, cosa che può essere fatta grazie ad una coraggiosa e corretta informazione.