“Il Treno del Barocco”: alla scoperta di Noto e della sua atmosfera natalizia

Un modo originale e suggestivo per rendere indimenticabili le feste d’inverno, scoprendo le meraviglie paesaggistiche e culturali della Sicilia.

Infatti, torna “Il Treno del Barocco”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione FS Italiane.

A bordo del convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione, i passeggeri potranno fare un tuffo nel passato, visitando le più caratteristiche città siciliane, meravigliosamente addobbate per il Natale.

Il Treno del Barocco, questa volta, partirà dalla stazione di Catania Centrale alla volta di Noto, splendido gioiello di arte barocca, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La partenza è programmata venerdì 30 dicembre dalla stazione di Catania alle 9.30. Sarà possibile salire a bordo nelle stazioni intermedie di Lentini, Augusta, Siracusa e Fontanebianche. L’arrivo a Noto è previsto per le 11.20 circa. I passeggeri del treno storico potranno poi effettuare visite guidate nel centro cittadino, dove saranno accompagnati con bus navetta, e immergersi nell’atmosfera natalizia creata dalle manifestazioni in corso. Il viaggio di ritorno, con il treno che ripartirà alle 16.30 dalla stazione di Noto, prevede l’arrivo a Catania per le 19.

Il costo del biglietto a/r è di 20 euro per chi parte da Catania, 15 euro per i viaggiatori che saliranno a Lentini e Augusta, 10 euro per chi deciderà di partire da Siracusa. Ai ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 12 anni sconto del 50%. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, tutti i giorni, il numero di telefono 3138719696 o scrivere una mail all’indirizzo prenotazioni@fondazionefs.it