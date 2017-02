Trasporti in Europa: 1mld per una mobilità pulita e interconnessa

Nel futuro prossimo dell’Europa l’impegno a combinare nuove fonti di finanziamento destinati a creare una nuova mobilità tra i Paesi appartenenti all’Unione.

Facendo da eco alle parole del Vicepresidente della Commissione europea, nonché responsabile dell’energia, Maroš Šefčovič, il sistema dei traporti europei deve garantire una mobilità, pulita, interconnessa e competitiva. Per raggiungere questi risultati si rende necessario un modo nuovo, innovativo di finanziare le infrastrutture di trasporto in Europa.

La Commissione europea ha lanciato ufficialmente un invito a presentare proposte per combinare diverse fonti di finanziamento fra le quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L’invito mira a combinare sovvenzioni per 1 miliardo di euro (Meccanismo per collegare l’Europa – Trasporti) e finanziamenti erogati da istituti finanziari pubblici, dal settore privato e, per la prima volta, dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, il fulcro del piano di investimenti per l’Europa e una priorità assoluta per la Commissione Juncker.

Questa nuova combinazione di fondi contribuirà a raggiungere il duplice obiettivo di rilanciare gli investimenti per finanziare il potenziamento dell’infrastruttura di trasporto in modo innovativo e sostenibile e di agevolare la creazione dei posti di lavoro necessari per realizzare tale infrastruttura. L’invito a presentare proposte contribuisce all’attuazione della strategia della Commissione per una mobilità a basse emissioni nel quadro dell’Unione dell’energia e sostiene gli investimenti nel “trasporto sostenibile” in vista delle prossime iniziative per la mobilità stradale che saranno avviate quest’anno.

Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:

“Il Fondo europeo per gli investimenti strategici è stato concepito come uno strumento flessibile, che può essere utilizzato in combinazione con altre fonti di finanziamento dell’UE al fine di massimizzarne l’impatto e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici più ampi della Commissione. Sono lieto di constatare che, grazie all’iniziativa odierna, il FEIS integrerà il meccanismo per collegare l’Europa per contribuire a sostenere gli investimenti e i posti di lavoro necessari per costruire reti di trasporto intelligenti e sostenibili.”

La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha aggiunto:

“Per realizzare in Europa la mobilità come noi la concepiamo, ossia intelligente, sostenibile e omogenea, servono investimenti che non possono essere sostenuti solo da fondi pubblici. Per questo motivo presentiamo una soluzione innovativa in grado di utilizzare al meglio le nostre risorse e di sfruttare il potenziale non utilizzato degli investimenti privati, con particolare attenzione ai paesi beneficiari del Fondo di coesione. L’azione di oggi rappresenta un progresso anche in termini di solidarietà.”

Per la prima volta l’invito a presentare proposte del meccanismo per collegare l’Europa richiederà la combinazione di sovvenzioni e finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), della Banca europea per gli investimenti, di banche di promozione nazionali o investitori del settore privato. Per ricevere il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa, i candidati dovranno provare che i loro progetti sono finanziariamente idonei ad ottenere fondi complementari da istituti finanziari pubblici o privati.

I progetti selezionati devono contribuire alla crescita sostenibile, innovativa e omogenea lungo la rete transeuropea dei trasporti. L’accento sarà posto in particolare sui progetti intesi ad eliminare le strozzature, a sostenere i collegamenti transfrontalieri e ad accelerare la digitalizzazione dei trasporti, in particolare in aree con un elevato potenziale e lacune di mercato, come nei paesi beneficiari del Fondo di coesione; l’accento sarà ugualmente posto sui sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti e sul rafforzamento dell’intermodalità e dell’interoperabilità della rete di trasporto, anche grazie a nuove tecnologie e sistemi di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, i sistemi di trasporto stradale intelligenti o il programma SESAR (programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo).

Il sostegno sarà concesso su base concorrenziale, a seguito di un’approfondita procedura di valutazione e selezione. Nell’invito saranno previsti due termini per la presentazione delle proposte, il 14 luglio 2017 e il 30 novembre 2017.