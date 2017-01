Il trasferimento dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme

di Eugenio Preta

Il 2017 segnerà veramente la fine delle primavere arabe (e di ogni latitudine) e finalmente il ritorno delle sovranità degli Stati nazione? Se prendiamo come riferimento il panico iperattivo che sembra essersi impadronito della classe politica mondialista, crediamo proprio di esserci arrivati.

E’ di questi giorni la notizia secondo cui Donald Trump avrebbe deciso di trasferire l’Ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, e improvvisamente si sono registrate due risposte intese solo a destabilizzare i suoi futuri rapporti con Israele.

La prima risposta si riferisce all’iniziativa di due presidenti, giunti entrambi alla fine del loro mandato Barack Obama e François Hollande i quali, ancora sotto choc per la vittoria di Trump che ha provocato la fine di 30 anni di un bel lavoro mondialista, e soprattutto terrorizzati dalla rapidità con cui il neofita si è impadronito delle prerogative presidenziali, si sono impegnati a creare difficoltà a Trump promuovendo, per tutta risposta una Conferenza dell’Onu proprio su Israele.

La seconda risposta, sempre conseguente alle intenzioni di Trump, arriva dall’Onu stesso che, dal suo cappello è riuscito ad estrarre la magia di una risoluzione dell’Organizzazione del 1967, la 342, passata peraltro senza il veto americano che dichiarava illegittime le colonie israeliane stabilite antecedentemente alla guerra dei 6 giorni.

La diplomazia è insorta: per John Bolton, ex ambasciatore americano all’Onu al tempo della guerra contro Saddam, questo significa rinnegare i cinquanta anni di politica americana bilaterale e contrariamente a quello che dice Obama, sancisce la definitiva bocciatura di quella soluzione che prevede la creazione dei due stati contraddistinti.

La comunità israeliana si indigna. La parte est della città, (il quartiere ebreo) era stato occupato dalla legione araba nel 1948 e i suoi abitanti erano stati espulsi; considerare ora la riconquista del 1967 nulla e non avvenuta, scatena la rabbia degli israeliani e si riversa su Obama, che Bolton accusa di negare, da americano, l’eccezionalità della questione israeliana.

Hollande e Obama, con la prossima conferenza di Parigi del 15 gennaio (sono 70 gli stati previsti, ma senza Israele) evento che cade soprattutto a 5 giorni dall’insediamento ufficiale di Trump, e che suona tanto come beffa al nuovo presidente, intendono approfittare dell’occasione per fare approvare una nuova risoluzione Onu a compendio della 2334 della scorsa settimana, e legare le mani alla nuova amministrazione Usa. Ma resterebbe come un ultimo sussulto dei perdenti, solo un atto di forza delle sedicenti istituzioni democratiche, quei cartelli di lusso di non eletti che sfidano i concetti di comunità internazionale a discapito delle sovranità nazionali ma anche della pace.

Le fila dei Trump, Netanyahu, Poutine, Orban, Erdogan, Xi Jinping o Rohani, si stanno moltiplicando sulla scena mondiale, non sono populisti ma governanti che intendono finalmente gestire i loro problemi direttamente e senza l’intermediario degli organismi internazionali, i “Gran vizir” del mondialismo.

A Parigi, Kerry dovrà rimettersi in tasca la sua risoluzione israelo-palestinese e finirà col rimpiangere che l’impero ottomano o quello persiano non siano più là a gestire gli Stati artificiali del medio Oriente.

Obama sarà riuscito a portare alla ribalta un’ultima incompiuta: la banalizzazione dell’Onu, anche a dispetto del suo alto costo di funzionamento che ha comportato, al contribuente americano annualmente 8 miliardi di dollari (quasi il 23% del bilancio nazionale). Una matrioska internazionale inefficace il cui costo di funzionamento, secondo fonti americane (Fox News) supererebbe del 30% quello ordinario di una burocrazia governativa equivalente.

“The times are changing” cantava Bob Dylan. Oggi, con l’arrivo di Trump, i tempi potrebbero veramente essere cambiati se, non il politico ma l’immobiliarista che è in Trump, decidesse effettivamente di trasformare il famoso Palazzo di vetro di New York in un “residence” stellato di appartamenti di lusso.