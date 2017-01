Tra trasferimenti e licenziamenti, aumenta l’esercito dei disoccupati

di Luigi Bruzzano

Al grido: “1666 licenziati, Almaviva vergogna italiana”, si è svolta la manifestazione di protesta dei lavoratori del call center. Un corteo che ha attraversato piazza della Repubblica fino ad arrivare a piazza Santi Apostoli.

A pretendere certezze sono uomini, donne, giovani, che chiedono un ricollocamento nel mondo del lavoro. In tanti si chiedono quale sarà il loro futuro:

”Chiediamo ammortizzatori adeguati e una ricollocazione per non perdere il nostro precedente inquadramento”.

La manifestazione di sabato, organizzata da “il Comitato 1666 ex Almaviva”, ha visto la partecipazione di associazioni, singoli lavoratori e gente comune, tutti insieme a combattere il “mostro” della disoccupazione. Tanti gli striscioni a sancire un male comune, nelle maschere di Anonymous, la volontà del simbolismo della perdita di ogni diritto. Una contestazione resasi necessaria dopo molti anni di sacrifici a causa di una mancanza d’intervento che ancora oggi tarda ad arrivare, gli stessi sindacati confederali contestano: “Il Governo non è intervenuto quando doveva”.

Una realtà quella dei lavoratori di Almaviva che si scontra contro quella della vita reale, fatta di incombenze, che non possono essere risolte dal cosiddetto “assegno Almaviva”, offerto dalla Regione Lazio, che per molti lavoratori è troppo basso. Tanti coloro i quali sono emigrati nel tempo nella Capitale per trovare un’occupazione, come Gennaro, partito da Cosenza per trovare un opportunità che nel tempo ha visto svanire e a 48 anni è costretto a tornare nella sua città a vivere con i propri genitori. Una disoccupazione che nel tempo è diventata una “condanna”, non solo per i lavoratori del call center romano, ma anche per i lavoratori di Sky, che qualche giorno fa ha annunciato di voler lasciare la capitale per trasferirsi nella città meneghina. Una realtà quella del colosso televisivo che lascia sul “campo” 120 esuberi e 300 trasferimenti, in un periodo di marcato disagio economico.

Una decisione quella di portare la sede a Milano che preoccupa il comitato di redazione che in una nota fa sapere:

“Siamo preoccupati per le ricadute occupazionali e per l’impatto sulla vita di centinaia di colleghi e delle loro famiglie – affermando inoltre – abbiamo espresso all’azienda la nostra contrarietà ad un trasferimento che sradica un telegiornale che fin dalla prima edizione nel 2003 va in onda da Roma e che nella Capitale ha costruito la sua credibilità, dimostrando di essere un protagonista del panorama informativo italiano”.

Una nota che non da spazio ad interpretazioni. Gli stessi sindacati Cgil e la Scl Cgil del Lazio e di Roma chiamano in causa le forze politiche della città definendole “assuefatte a questo declino”, distanti dai problemi e della realtà. Una situazione occupazione che ha visto la capitale “arrancare” sempre più, una difficoltà che non riguarda soltanto più i giovani, ma tutto il sistema sociale. Riuscire a dare nel più breve tempo possibile delle risposte necessarie diventa improrogabile, affinché le speranze di tanti diventino certezze.