Da Torino a Reggio Calabria, musei pieni nel 2016

Un’ottima annata per i musei italiani che nel 2016 hanno fatto registrare numeri da record.

Non è escluso che l’ondata di visite sia dovuta anche al più basso flusso di turisti in coda nei musei parigini, diventati mete poco allettanti a causa dei fatti terroristici che hanno messo in ginocchio Parigi, fatto sta che i musei italiani non sono mai stati così vividi. Un successo trasversale, registrato tanto al Nord quanto al Sud. In Piemonte la Reggia di Venaria ed il museo egizio hanno venduto milioni di biglietti, in Lombardia il Palazzo Ducale di Mantova, capitale europea 2017, ha fatto il pienone, l’intramontabile Reggia di Caserta si è confermata tra le mete favorite al Sud accanto alla new entry del Museo Archeologico di Reggio Calabria, che dopo la sua riapertura ha fatto registrare ingressi da record.

In totale i musei statali hanno ospitato 44,5 mln di visitatori ed incassato 172 mln di euro, dei risultati che hanno fatto lievitare le percentuali statistiche rispettivamente del 4% e del 12% rispetto all’anno passato.

Il ministro Dario Franceschini ha evidenziato come il risultato italiano sia un primato assoluto a livello europeo dove, invece, si è registrato un distacco dei turistici dai circuiti cultirali.

“Per i musei statali italiani è il terzo anno consecutivo di crescita – ha commentato il ministro – siamo passati dai 38 mln di biglietti del 2013 ai 44,5 mln del 2016, 6 mln in più in un triennio che hanno portato ad un aumento degli incassi pari a 45 mln di euro”. Una crescita nella quale il Sud “gioca un ruolo importante”, sostiene il ministro Pd, “con la Campania anche nel 2016 stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di visitatori grazie agli oltre 8 milioni di ingressi registrati, un aumento del 14,2% sul 2015”.

Motore trainante di questa crescita, spiega Franceschini, “la gioca senza dubbio il nostro patrimonio archeologico, se si considera che solo fra Colosseo, Foro Romano, Palatino. Museo Archeologico di Napoli, parco archeologico di Paestum e Scavi di Pompei nell’anno appena trascorso sono stati emessi circa 11 mln di biglietti. Ma anche i musei hanno un ruolo importante, dal momento che circa la metà degli ingressi è concentrata nei musei autonomi”.

Tra le Regioni italiane quelle che nel 2016 hanno superato le proprie stime sono state soprattutto il Piemonte (+31,4%) e a sorpresa la Calabria (+17,6%) seguite da Liguria (+17,5%) e Veneto (+17%). In pole la Venaria Reale con un +71% dei visitatori, ma anche il Palazzo Ducale con +51%, la Reggia di Caserta (+37%) il museo archeologico di Reggio Calabria (+28%), Paestum (+27%) Capodimonte (+33% come Castel Sant’Elmo), l’Egizio di Torino (+20%).