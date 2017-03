Tessere Pd, scandalo ciclico di un’Italia immatura per la democrazia

L’Italia è in ogni senso il Bel Paese. Perché qui la gente non ha memoria, soprattutto delle cose negative. E riesce a meravigliarsi sempre e comunque, anche davanti a chi commette sistematicamente gli stessi errori. E’ grazie a questo straordinario meccanismo di rimozione collettiva che riesce ancora oggi a sbalordire la vicenda delle possibili irregolarità nel tesseramento del Partito democratico. E che si rifiuta l’idea che il popolo non sia mai stato pronto per la democrazia.

A tenere banco sono i sospetti di tessere concesse gratuitamente a Napoli e dintorni. A Miano, per esempio, zona nord della città, pare che a mettere i dieci euro a persona, necessari a rinnovare l’iscrizione, sia stato Michele Di Prisco, ex vicepresidente della Municipalità, già coinvolto in uno scandalo analogo, nel 2011. Al tempo, le primarie per la scelta del candidato sindaco, furono annullate sia per il sospetto di brogli favoriti dalla presenza di cittadini extracomunitari, portati ai seggi in cambio di pochi euro, che per il ruolo attivo di esponenti del centrodestra nelle fasi del voto.

Un anno fa, sempre alle primarie napoletane, si assistette a una compravendita di voti, con relativa apertura di un fascicolo in Procura. “Fin da allora – ha affermato l’ex governatore campano Antonio Bassolino, tra i pretendenti alla candidatura a sindaco – era doveroso commissariare il partito provinciale e regionale, azzerare il tesseramento e costruire un congresso serio con il contributo di personalità esterne. Niente si è mosso, a Napoli e a Roma, anche dopo che un mese fa è scoppiata l’inaudita vicenda di nove (9 su 40!) candidati a loro insaputa. Inascoltati sono stati gli allarmi lanciati sul tesseramento: possibili iscritti falsi e tessere comprate, dopo i falsi candidati. È dunque prioritario, prima di qualunque altra cosa e di un congresso in queste condizioni assurdo, creare il necessario quadro di legalità. Altrimenti il Pd muore”.

Insomma, le irregolarità abbondano da anni. Sintomatica è l’intervista a Clemente Mastella pubblicata in un articolo di Laura Cesaretti su ilGiornale.it del 21 settembre 2012, subito prima delle primarie del centrosinistra che incoronarono Pier Luigi Bersani candidato premier ai danni di Matteo Renzi, “Se Renzi fosse candidato alle elezioni politiche del 2013 – preconizzò l’ex leader dell’Udeur – vincerebbe di sicuro. Contro chiunque: Berlusconi, Casini, Montezemolo, Grillo. Sfonderebbe al centro e pure a destra, oltre che a sinistra. E proprio per questo probabilmente perderà le primarie”. Ancora più significative, le rivelazioni sulle primarie di coalizione svolte nel 2005: “Erano già decise, sapevamo tutti che Prodi doveva vincere e pure bene, era già stato scelto dalla coalizione come candidato ma voleva una legittimazione popolare, un plebiscito che lo garantisse visto che non aveva partiti suoi alle spalle”.

Mastella, che nel governo guidato da Romano Prodi proprio a seguito della vittoria delle politiche del 2006 fu ministro della Giustizia, decretandone la caduta meno di due anni dopo, ricorda come tutto fu artefatto. A partire dal numero dei votanti: circa quattro milioni 300mila. “Il ritmo avrebbe dovuto essere di un elettore al minuto, per tutta la giornata. Nelle Regioni rosse addirittura uno ogni trenta secondi”. “In Emilia – prosegue – mettevano una cinquantina di anziani iscritti ai Ds su un pullman e li scorrazzavano in giro per i piccoli Comuni, portandoli ai seggi e chiedendo di farli votare come pensionati in trasferta. Otto, nove, dieci volte. A Firenze c’erano extracomunitari che votavano a ripetizione. A Roma trovarono pacchi di schede già pronte col nome di Prodi. E a Ceppaloni, a casa mia, le schede finirono a metà giornata: ne avevano mandato solo mille, mentre almeno il doppio di cittadini voleva votare per me”.

Eppure, a fronte di tutto questo, c’è chi sgrana gli occhi dinanzi alle notizie degli ultimi giorni. Andrea Orlando, candidato alle primarie annunciate per il prossimo 30 aprile, punta il dito contro una “situazione organizzativa precaria”, rivelando di avere già avvertito circa la possibilità di correre simili rischi, paventando che Napoli possa non essere un caso isolato. Poi, aggiunge che chiederà che la commissione per il congresso dia una valutazione complessiva sull’andamento del tesseramento in tutto il Paese: “Se ci saranno problemi in alcune realtà non presenterò lì le liste. Non voglio voti che non si sa da dove vengono”. Ma se sapeva già che questo era l’andazzo, anche perché non milita nel centrosinistra da ieri, per coerenza con quanto dichiarato nemmeno avrebbe dovuto candidarsi. La chicca è quando aggiunge, lui che è ministro della Giustizia già dal 2014, indicato dall’ex sindaco di Firenze, di non aver votato Renzi e di non essere “diventato renziano in questi anni”. “Ho sempre cercato di affermare il mio punto di vista”, dice.

Peccato che non si siano mai sentite voci fuori dal coro in Consiglio dei ministri, in questi anni. Peccato che a mostrarsi allineati e coperti siano stati in tanti tra quelli che oggi si sprecano in distinguo di ogni genere. Secondo le statistiche aggiornate allo scorso novembre, le leggi approvate con la fiducia durante il Governo Renzi sono il 31% di quelle complessivamente deliberate. Per non parlare dei disegni di legge dell’esecutivo: il 30% è divenuto legge. La percentuale, nel caso delle proposte pervenute dai parlamentari, è di appena l’1%.

Né si ricordano lamentele quando il fedele alleato Denis Verdini, per anni avversario politico al fianco di Silvio Berlusconi e fresco di condanna in primo grado a 9 anni per truffa e bancarotta del Credito cooperativo fiorentino, ha a lungo dato il proprio appoggio in Senato, insieme al proprio gruppo, Ala.

La verità è che la politica italiana, come attestano la cronica inefficienza della macchina amministrativa, le interminabili inchieste giudiziarie, la scarsa competitività del Paese e tanto altro, è da bonificare quasi per intero. Meravigliarsi di cose che sono sotto gli occhi di tutti da anni è poco credibile. E non ha certo titolo a prendere le distanze da situazioni nelle quali ha sempre avuto parte attiva l’Orlando di turno. Che, sarà pure furioso, ma anche alquanto intempestivo.

L’Italia, più che delle solite pantomime, ha bisogno di una guida forte. Capace di andare contro i limiti dell’attuale democrazia. Sono sempre le statistiche a dimostrare che le decisioni, in Parlamento, sono prese da 59 persone su 950. Come a dire che, per la sovranità popolare, c’è sempre tempo. Ora, occorre venire fuori dal pantano. E, se le scelte sono prerogativa di pochi intimi, talvolta seduti al di fuori di palazzo Chigi, palazzo Madama o Montecitorio, tanto vale affidarsi a un leader autentico. Chi è davvero in grado di avere una leadership pari o superiore a quella di Renzi si faccia avanti. Il resto sono solo perdite di tempo.