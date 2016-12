Tensioni Usa – Russia e la ripicca di Obama, più che guerra fredda è un film

Scenari da guerra fredda, o forse da spy story di ultima generazione, quelli appena maturati negli Stati Uniti. Con degli hacker russi accusati di avere condizionato le recenti elezioni presidenziali, a favore del vincitore, Donald Trump, e il presidente uscente, Barack Obama, esponente dei Democratici, la pare lesa, che con una decisione senza precedenti dispone sanzioni direttamente contro le due principali agenzie di intelligence russe, il Gru e l’Fsb. Il primo – come riferiscono fonti Ansa – per lo spionaggio militare all’estero e il secondo per il controspionaggio. Colpiti, in particolare quattro ufficiali del Gru e tre società che avrebbero fornito supporto materiale alle cyber operazioni.

Il dipartimento di Stato, parallelamente, ha espulso come persone non grate 35 funzionari russi operanti negli Usa che “hanno agito in modo incoerente con il loro status diplomatico o consolare”. Il comunicato della Casa Bianca parla di “operativi dell’intelligence russa”. Settantadue ore il tempo concesso per lasciare gli States, insieme ai rispettivi familiari. Chiusi anche due complessi ricreativi di proprietà del governo russo a New York e in Maryland, usati per scopi di spionaggio.

Il portavoce della Casa Bianca, Eric Schultz, fa sapere che il team di Trump era stato avvisato delle sanzioni alla Russia. Fra tre settimane, quando il repubblicano si insedierà nello studio ovale, probabilmente, invertirà la rotta. Per ora, fa sapere che la prossima settimana incontrerà i leader della comunità dell’intelligence per essere aggiornato sui fatti. Intanto, la tensione sale: “Gli 007 russi continueranno ad interferire nelle elezioni democratiche di altri Paesi, inclusi alcuni del nostri alleati europei“, insinua Obama attraverso i propri collaboratori, promettendo che gli Stati Uniti d’America “continueranno a prendere una serie di azioni a tempo debito, alcune delle quali non pubblicizzate”, e che la sua amministrazione fornirà nei prossimi giorni al Congresso un rapporto sulle interferenza di Mosca nelle elezioni. “Tutti gli americani dovrebbero essere allarmati dalle azioni russe”, ha spiegato, evocando anche le persecuzioni subite dai diplomatici americani in Russia e definendo le varie decisioni prese come una “risposta necessaria e appropriata agli sforzi di danneggiare gli interessi Usa”.

Non resta alla finestra il Cremlino che promette “misure di ritorsione”, avvertendo che le nuove sanzioni sono controproduttive e danneggeranno la ripresa delle relazioni bilaterali. E’ il primo ministro russo, Dmitrij Medvedev, a dirsi rammaricato per le sanzioni: “E ‘un peccato che l’amministrazione Obama, che ha iniziato il suo mandato con il ripristino della cooperazione con la Russia, si stia concludendo con un’agonia anti-russa”. “Rip (riposa in pace, ndr)”, ha aggiunto Medvedev su Twitter.

Parole alle quali seguono i fatti. Il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, come si apprende dal Corsera online, che ribatte l’agenzia Tass, ha inviato al presidente, Vladimir Putin, una lista di 35 diplomatici statunitensi da dichiarare persona non grata, nell’ottica del “principio di reciprocità”, definendo poi false e infondate le accuse ricevute, imputando all’amministrazione americana uscente di volere cercare un capro espiatorio cui addossare le responsabilità di una politica estera fallimentare.

Tra le contromosse che la Russia sta valutando, pure quella di vietare agli Usa l’uso di due “strutture” concesse a diplomatici e funzionari americani. Smentita, invece, la notizia della chiusura della scuola anglo-americana. Pare sia stato interdetto, piuttosto, l’accesso alla residenza di vacanza dell’ambasciata Usa a Serebryany Bor, vicino a Mosca.

Rappresaglie da una parte e dall’altra, per via di elezioni presidenziali ormai consegnate alla storia per il loro esito imprevisto e suscettibile di generare profondi cambiamenti negli equilibri mondiali. Il primo potrebbe attenere proprio al rapporto tra le due super potenze che, fino al 1989, hanno tenuto sulle spine il globo. Decisiva, come si diceva, sarà la scesa in campo di Trump. Sebbene molti repubblicani, all’interno del Congresso, sostengano l’opportunità delle sanzioni, il tycoon prova a gettare acqua sul fuoco fino al 20 gennaio, arrivando a dare la colpa di tutto, non agli hacker, ma ai computer, “che ci hanno reso la vita complicata”.

Di certo, a complicargli le relazioni con l’amico Putin, al momento, è Obama. Un ultimo sassolino tolto dalla scarpa, il suo, dopo il disastro elettorale dei Democratici, causato, più che dalle strategie di Trump o gli attacchi informatici russi, da una candidata impresentabile che, a lungo, ha gettato fumo negli occhi grazie al miraggio della prima donna a sedere alla Casa Bianca, succedendo per giunta al primo presidente di colore e, a distanza di qualche legislatura, al proprio stesso marito. Un copione che negli anni della guerra fredda sarebbe stato impossibile perfino sognare.