Tecnologia e salute: la top ten dei rischi nel 2017

La tecnologia ha cambiato il modo di vivere ed anche quello di curarsi. Il rapporto tra la strumentazione tecnologica ed il sistema sanitario ha profondamente modificato le tecniche di cura e lo stesso modo di essere pazienti.

Tuttavia, queste strumentazioni non sempre portano a migliorare le condizioni di salute dei malati, soprattutto quando ne vengono sovrastimate le prestazioni e non se ne ha abbastanza cura. A questo punto, quelle macchine che dovevano essere d’ausilio per scoprire o curare una patologia, diventano perfino dannose.

Per scongiurare questi rischi in America è stato fondato nel lontano 1960 un Istituto (ECRI: Emergency Care Research Institute) che si occupa di verificare i rischi connessi all’applicazione delle tecnologie sanitarie.

Ogni anno l’Istituto americano pubblica un dossier, l’Health Technology Hazard, che evidenzia i 10 rischi più importanti per i pazienti, indirizzato agli operatori sanitari perché possano per tempo adottare le giuste misure di sicurezza.

Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, il rapporto ECRI è stilato in collaborazione con l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici. Tra i due viene stabilmente coordinata un’attività di ricerca per la predisposizione di misure di Helth-Safety, per assicurare un progresso tecnologico sicuro e vincente. I dati sui rischi in Italia per il 2017 sono stati presentati durante la “Conferenza Nazionale sui Dispositivi medici” che si sta svolgendo a Roma.

Questa la top ten dei rischi ai quali i nostri operatori del settore, direzioni generali e sanitarie, management ospedaliero, personale sanitario, aziende fornitrici di strumenti e servizi, dovranno stare attenti:

1. Gli errori di infusione possono essere fatali se vengono trascurate alcune semplici misure di sicurezza;

2. La pulizia inadeguata di strumenti riutilizzabili complessi può causare infezioni;

3. Non rilevare gli allarmi dei ventilatori può portare a danni ai pazienti;

4. Mancata rilevazione di depressione respiratoria indotta da oppiacei;

5. Rischi di infezione con dispositivi per riscaldamento-raffreddamento utilizzati in chirurgia cardiotoracica;

6. Le carenze nella gestione dei software mettono a rischio i pazienti e i loro dati;

7. Rischi di esposizione professionale a radiazioni nelle sale operatorie ibride;

8. Gli errori di impostazione e utilizzo degli armadi per la distribuzione automatizzata dei farmaci possono causare incidenti;

9. Uso improprio e malfunzionamenti delle suturatrici meccaniche chirurgiche;

10. Malfunzionamenti dei dispositivi dovuti a prodotti e metodi di pulizia.