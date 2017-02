Teatro di Messina: pronti a salpare con Rocco Papaleo sulla “Buena Onda”

Tutto pronto per la messa in scena di “Buena Onda”, lo spettacolo teatrale che Rocco Papaleo sta portando nei teatri di tutt’Italia e che, com’era già avvenuto per “Una piccola impresa meridionale”, anticipa l’uscita nella sale cinematografiche del suo nuovo film.

Lo spettacolo è il viaggio di un’allegra ciurma nel teatro canzone, che porterà i protagonisti ai confini del mondo.

Il viaggio e la scoperta saranno parte integrante della poetica di Papaleo, ma questa volta sarà un viaggio più esotico. Rocco Papaleo conferma la volontà di creare un teatro “a portata di mano”, con il solo desiderio, a ben vedere, di stringerne altre.

Stavolta il viaggio di Papaleo si svolge in mare per affrontare un viaggio che possa divertire ed emozionare. La nave si chiama “Buena Onda”, l’onda buona, quella che solleva e dà sollievo.

Tutti a bordo, quindi, al Teatro vittorio Emanuele di Messina il 7 e l’8 febbraio alle ore 21.00 ed il 9 febbraio alle 17.30.

BUENA ONDA

Autori: Rocco Papaleo-Valter Lupo

Regia: Valter Lupo

Compagnia: Nuovo Teatro

Cast: Rocco Papaleo, Giovanni Esposito.