I tassisti “sequestrano” Roma. Disordini e scene di violenza nella Capitale

di Luigi Bruzzano

Il centro di Roma preso d’assedio dai tassisti e dagli ambulanti, quest’ultimi schierati contro la direttiva Bolkestein. Una settimana di fuoco che ha visto protagonisti i proprietari delle auto bianche, che hanno incrociato le braccia contro l’emendamento Lanzillotta che è approdato alla Camera con il Milleproghe.

Un’accusa forte, quella dei tassisti, secondo i quali l’emendamento in questione favorirebbe Uber, la famosa multinazionale di noleggio privato. La stessa sindaca Raggi ha espresso la sua vicinanza attraverso un tweet: “Basta riforme calate dall’alto. Stop all’emendamento Lanzillotta, noi siamo al fianco dei tassisti. Tra poco in piazza con loro”.

Una posizione, quella del sindaco di Roma, rimarcata personalmente in piazza Venezia ad alcuni tassisti presenti alla manifestazione: “Noi siamo con voi e lo sapete. Per noi il trasporto non di linea è fondamentale. E’ il biglietto della città, per cui deve essere regolamentato in maniera chiara, sicuramente può essere migliorato, ma le riforme dall’alto non ci piacciono e sicuramente complicano tutto il sistema”.

Una protesta che ha visto la partecipazione di centinaia di manifestanti venuti da tutta Italia, che hanno invaso il centro di Roma, dove non sono mancati tafferugli ed esplosioni di bombe carta. Una situazione da guerriglia urbana che ha “lasciato sul campo” due manifestanti feriti, portati prontamente in ospedale, valutati in codice giallo, per un trauma cranico.

Per paura di eventuali ritorsioni, tanti commercianti hanno deciso di abbassare le saracinesche dopo le prime deflagrazioni. Un gruppo di tassisti si è diretto verso Largo del Nazareno dove ha sede il Pd, intonando l’inno nazionale con le braccia tese a modo di saluto romano, dove non sono mancati lanci di oggetti contro le forze dell’ordine. Esponenti di estrema destra romana tra bandiere nere con il simbolo dei pirati e saluto romano, si sono mescolate insieme ai manifestanti. In Piazza Colonna ed in via del Corso il traffico è stato bloccato, paralizzando anche i mezzi pubblici, deviati su percorsi alternativi.

Al grido “la licenza non si tocca o Lanzillotta pagaci le tasse”, nei pressi del ministero dei Trasporti, i manifestanti hanno voluto rappresentare il loro disappunto con trombette e petardi e, purtroppo, anche qui sono state fatte esplodere delle bombe carta, mentre all’interno del Ministero dei Trasporti si svolgeva l’incontro con il Ministro Graziano Delrio, ed al quale erano presenti le delegazioni delle sigle di rappresentanza dei tassisti, insieme al Viceministro Riccardo Nencini, la sottosegretaria Simona Vicari e i tecnici del Ministero.

Una città dove da giorni non si vedono circolare taxi in una situazione divenuta insostenibile per i tanti turisti che affollano la città capitolina. Una situazione pericolosa anche per noi che eravamo sul campo a raccontare i fatti di una giornata particolare.