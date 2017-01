Target 2: il sistema di pagamento che spaventa l’Italia

di Luigi Bruzzano

Andrew William Mellon sosteneva: ”Una nazione non è in pericolo di disastro finanziario semplicemente perché deve a se stessa del denaro“.

Un concetto quello del banchiere Mellon, che semplicisticamente analizzava il concetto di economia di un Paese nella sua interezza. Verrebbe da chiedersi se gli opposti in economia si attraggono, scindendosi in un sistema economico di un paese solvibile.

Probabilmente una domanda senza risposta, nel divenire un Target 2 che spaventa l’Italia. Un fantasma che incute timore, una nuova apparizione nel Parlamento Europeo materializzatosi sotto forma di domanda al Governatore della Bce Mario Draghi, per avere delucidazioni sulla posizione inerente i pagamenti dell’Area Target 2.

Come mai il Target 2 spaventa molti economisti e in cosa consiste effettivamente? Facciamo un pò di chiarezza: Target 2 sta per “Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system”, che significa “sistema di regolamento lordo di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato e in tempo reale”, mentre il ”2”, sta per seconda generazione.

Un sistema di pagamento che si può semplificare al massimo: consideriamo due istituti di credito, cioè la banca A, e la banca B che hanno tutte e due aperte un conto in una banca centrale. Ammettendo il caso che la banca A dovesse effettuare dei pagamenti in euro nei confronti dell’istituto b, la banca A fornisce le coordinate di pagamento al Target 2, con questo sistema la banca A avrà un debito, mentre la banca B si ritroverà un credito. Un sistema nato per mantenere il più possibile la stabilità finanziaria in area Eurozona, nato per garantire l’inclusione tra i Paesi dell’Unione europea. Una libera circolazione di flussi di denaro realizzata dalla politica monetaria della Bce.

Chiarito il concetto in modo molto semplicistico, risulta indispensabile un’analisi del sistema Target 2 che ultimamente ha coinvolto il nostro Paese. Un debito quello dell’Italia di 360 miliardi di euro, che si contrappone ad un credito di 760 miliardi di euro della Germania verso il sistema. Un passivo dell’Italia contratto attraverso Target 2, che secondo Mario Draghi, rientra nella normalità operatività del mercato monetario, che però se analizzato rappresenta una forte tensione sui mercati finanziari.

Infatti, dobbiamo tenere presente che il debito estero nel 2015 si attestava a 980 miliardi di euro, che se analizzato analiticamente rappresenta oltre 59% del Pil. Una visione quella del Governatore della Bce messa in discussione anche da due eurodeputati, Valli e Zanni, che hanno chiesto alcuni chiarimenti sul Target 2 ed eventuali squilibri, tanto da paventare la possibilità che l’euro potesse essere in pericolo.

La risposta di Mario Draghi non ha tardato ad arrivare:

“Onorevole Valli, Onorevole Zanni, ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera dell’8 dicembre 2016 da Roberto Gualtieri, ringrazio il Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari; come ho avuto modo di spiegare nella risposta all’Onorevole Markus Ferber il 28 novembre 2016, il recente incremento dei saldi Target 2 riflette in prevalenza i flussi di liquidità derivanti dal Programma di acquisto di attività (PAA) della BCE.

I saldi Target 2 sono cresciuti dopo l’avvio del PAA in parte a causa di fattori tecnici relativi alla struttura dei mercati finanziari. In particolare, i servizi di regolamento sono concentrati in alcune piazze finanziarie. I pagamenti transfrontalieri da parte delle banche centrali nazionali (BCN) per i titoli acquisiti nell’ambito del PAA determinano variazioni dei saldi Target 2 durante l’attuazione della politica monetaria.

Quasi l’80% delle obbligazioni acquisite dalle BCN nel quadro del PAA è stato ceduto da controparti non residenti nello stesso paese della BCN acquirente e circa la metà degli acquisti è stata effettuata da controparti situate all’esterno dell’area dell’euro, che per lo più accedono al sistema di pagamento Target 2 soprattutto tramite la Deutsche Bundesbank.

Ne è risultato pertanto un incremento del saldo Target 2 della Deutsche Bundesbank nei confronti della BCE. Questo particolare meccanismo è illustrato in maggiore dettaglio nel nostro Bollettino economico e nel Monthly Report della Bundesbank2. In aggiunta, i saldi Target 2 sono rimasti elevati poiché la liquidità creata dal nostro PAA si è concentrata soprattutto in certi paesi. Questo fenomeno riflette la struttura finanziaria dell’area dell’euro, in cui le banche con modelli imprenditoriali in grado di attrarre maggiori disponibilità liquide sono in genere situate in pochi centri finanziari.

Guardando oltre l’attuazione della nostra politica monetaria, gli acquisti nel contesto del PAA incoraggiano i venditori di tali attività a riequilibrare i loro portafogli. Poiché essi intraprendono anche altre forme di investimento o acquistano altri titoli, ivi compresi quelli di non residenti, vengono creati ulteriori flussi di liquidità, che contribuiscono a mantenere elevati i saldi Target 2.

L’attuale tendenza al rialzo dei saldi è quindi distinta dall’aumento osservato da metà 2007 a fine 2008 e, nuovamente, da metà 2011 a metà 2012. L’incremento dei saldi Target 2 in questi periodi era riconducibile alle tensioni e alla frammentazione dei mercati dovute alla crisi finanziaria e del debito sovrano. Perdendo la possibilità di finanziarsi sul mercato, le banche di alcuni paesi hanno sostituito le fonti di provvista private con la liquidità di banca centrale ottenuta dalle rispettive BCN tramite operazioni di pronti contro termine.

La successiva ridistribuzione di questa liquidità, che ha risentito pesantemente delle tensioni di mercato, ha determinato una crescita dei saldi Target 2. Tuttavia, il loro attuale incremento non è sintomatico di maggiori tensioni ed è quindi intrinsecamente diverso dai precedenti aumenti. Di conseguenza, i saldi Target 2 non sono, per loro natura, indicatori di una frammentazione dei mercati, né necessariamente di squilibri suscettibili di influire sulle variabili macroeconomiche fondamentali di un paese. La BCE continua a seguire attentamente l’evoluzione dei saldi Target 2.

Se un paese lasciasse l’Eurosistema, i crediti e le passività della sua BCN nei confronti della BCE dovrebbero essere regolati integralmente”.