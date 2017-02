Taormina: grandi opere per il G7. Da Vinci e il Futurismo italiano accoglieranno i leaders

Taormina si prepara ad accogliere i leader mondiali per il G7 che si terrà il prossimo maggio. Si è pensato ad un’accoglienza che punti anche ad impressionare il summit con il genio artistico italiano che verrà presentato in due importanti momenti: uno dedicato al Futurismo italiano, mostra dedicata a diversi artisti che prende il nome di “Futuro Sopravvenuto”, l’altro dedicato a Leonardo Da Vinci, con l’esposizione della “Tavola lucana”.

Ad esporre i dettagli dell’’iniziativa culturale è stato ufficializzata il Sindaco di Taormina, Eligio Giardina insieme all’Assessore alle Politiche Culturali, Mario D’Agostino. Per i leader mondiali, come hanno confermato il Sindaco ed il suo vice, è stato immaginato un percorso che possa esprimere alcune vere eccellenze italiane dell’arte, un viaggio in cui il visitatore immerso nei luoghi simbolo dell’arte, della bellezza e del paesaggio scoprirà alcuni emozionanti protagonisti della cultura italiana.

Il Futuro Sopravvenuto

Dal 10 marzo Taormina ospiterà all’interno dell’Ex Chiesa del Carmine “Il Futuro sopravvenuto” un evento internazionale che metterà in mostra le opere degli artisti di spicco del futurismo italiano.

Curata da Giancarlo Carpi e Giuseppe Stagnitta in collaborazione con Serena Dell’Aira espone 70 opere importanti della collezione Futur-Ism, della Collezione Ventura, della Collezione Trust Aletta e Fondazione Cirulli, alcune delle quali esposte nelle mostre storiche organizzate dal movimento futurista in grandi rassegne internazionali dell’epoca, come la Biennale di Venezia del 1930 e, dopo lo scioglimento del movimento nel 1944, in alcuni tra i più prestigiosi musei del mondo, come il Centre Pompidou e il Musée d’Orsay di Parigi o il Guggenheim Museum di New York.

L’importante “Complesso plastico colorato di frastuono + Velocità” di Giacomo Balla, opera riprodotta anche nel Manifesto “ricostruzione dell’universo” del 1915 costituisce il nucleo principale della mostra. Verranno esposti manifesti, prime edizioni firmate del manifesto futurista di Marinetti, abiti futuristi e un’installazione sonora con l’intona rumori di Russolo.

Artisti in mostra: Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Romolo Romani, Carlo Erba, Arnaldo Ginna, Carlo Carrà, Leonardo Dudreville, Mario Sironi, Arturo Ciacielli, Roberto Marcello Baldessari, Farfa, Ivo Pannaggi, Virgilio Marchi, Julius Evola, Enrico Prampolini, Fortunato Depero, Francesco Cangiullo, Benedetta, Fillia, Gerardo Dottori, Giulio D’Anna, Tullio Crali, Bruno Munari, Anton Giulio Bragaglia, Arturo Bragaglia, Alfredo Gauro Ambrosi, Tato, Elia Vottero, Angelo Rognoni, Riccardo Ricas, Domenico Belli.

La Tavola Lucana di Leonardo Da Vinci

Arriverà a Taormina il 24 maggio appositamente per il G7 e sarà esposta nella cripta dell’Ex Chiesa del Carmine la “Tavola Lucana” di Leonardo Da Vinci, un pannello di 60 x 44 cm rappresentante l’autoritratto del grande artista italiano. L’iniziativa è stata prodotta da Fenice Company Ideas grazie all’intervento dell’art promoter Gianni Filippini, del promoter Giuseppe Rapisarda e del curatore Nicola Barbatelli. Il dipinto è stato rinvenuto dallo stesso Barbatelli nell’ambito di una raccolta privata salernitana nel dicembre del 2008.

La “Tavola Lucana” è stata indagata dal Reparto di Dattiloscopia Preventiva dell’Arma dei Carabinieri e dall’Università di Chieti che, oltre allo studio morfologico, hanno condotto una speciale indagine sul riconoscimento di impronte digitali. Questa ricerca ha permesso di rintracciare, nel film pittorico, tre impronte di cui una è risultata essere compatibile con l’unica impronta digitale del maestro Vinci, recuperata nelle ombreggiature dei grani di ebano della collana della Dama con l’Ermellino, il celebre capolavoro di Leonardo, oggi a Cracovia. L’elemento più prezioso del ritratto lucano è rappresentato senza dubbio dalla soluzione del problema sull’aspetto fisico di Leonardo che, nonostante le più antiche indicazioni, risulta ancora oggi un problema aperto; dopo circa cinque secoli, col recupero di questo dipinto, si è finalmente ricostruito il volto del genio che nulla sembrerebbe a che fare col celebre ritratto di vecchio della Biblioteca Reale di Torino.