Taormina Film Festival: fuori dal limbo. Sarà la catanese Videobank a curare la rassegna

Dopo una serie di ritardi, finalmente cala il sipario sull’esito del bando per l’aggiudicazione dell’organizzazione del Taormina Film Festival 2017. A vincere la gara, dopo otto anni di “monopolio” è stata Videobank, una società catanese il cui progetto ha prevalso sui concorrenti: Dea Film, France Odeon e Agnus Dei.

La giuria composta dal giornalista Franco Cicero, dal regista Ninni Bruschetta e dal dirigente dell’assessorato regionale allo spettacolo, Alessandro Rais, dopo il periodo di stallo dovuto alla questione sorta sul tardivo recapito della documentazione da parte della Agnus Dei (impasse che si sarebbe potuta risolvere con facilità semplicemente applicando le regole del bando) ha riconosciuto particolarmente meritevole il progetto di Videobank, realtà ormai affermata da anni nel mondo delle comunicazioni.

Il Film Festival di Taormina, torna dunque ad essere curato dai siciliani, che lo hanno reso riconosciuto e prestigioso con oltre mezzo secolo di costante impegno, partendo da quella fortunata intuizione a Messina nel lontano 1955. Una questione di affezione e di appartenenza che quest’anno sarà la catanese Videobank a dover esaltare.

Le parole chiave per descrivere la società aggiudicatrice sono “esperienza e innovazione”, infatti, fin dal 1994 ha saputo ritagliare per sé un importante spazio nelle settore dell’Information e Communication Technology, delle reti wireless e alle connessioni satellitari bi-direzionali con partner di eccezione come Intel®. La rete Wireless installata in Sicilia rappresenta, secondo il Presidente della Intel Corporation Paul Otellini, “il più grande Hot Spot del mondo con oltre 420 ripetitori su una superficie di 3200 chilometri quadrati”. La rete di Videobank è stata la prima in Italia ad essere certificata da Intel per la tecnologia Centrino.

Videobank non è affatto nuova al Festival di Taormina e TaorminaArte, dei quali, infatti, è partner tecnologico fin dal 2004. Ad essa si deve la realizzazione di una WebTV (taoarte.tv), oltre alla fornitura di servizi tecnologici, ampliata comprendendo connettività internet wireless, uplink satellitare, regia mobile e riprese video dei “Nastri d’argento” (evento trasmesso da Rai1 il 21 giugno 2008).

Ma nella sua ultra ventennale esperienza nel settore, la società nata a Belpasso ha preso parte ad importanti appuntamenti della cultura, dello sport e dello spettacolo italiano. La sua presenza nel mondo delle grandi manifestazioni si attesta anche al Giro d’Italia, edizioni 2007 e 2008, collaborando con Inter e Sony, garantendo la connettività internet wireless in tutte le tappe della manifestazione.

Nell’Aprile 2008 Videobank è stata partner tecnologico globale, con la fornitura anche di Uplink e servizi di ripresa e montaggio video, dei Campionati Mondiali di Scherma Juiniors e Cadetti di Acireale, con la collaborazione di Intel e Sony. Videobank è inoltre partner tecnologico della rassegna annuale dell’IT Expobit e del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Basandosi sull’esperienza e sulle conoscenze accumulate in questo decennio Videobank oggi affianca alla rete Wireless anche una rete di comunicazione satellitare e fornisce così collegamenti bi-direzionali e servizi professionali per l’utenza corporate sia nel campo della trasmissione di contenuti sia nel settore della trasmissione dati a larga banda. I principali clienti dei servizi di Uplink satellitare sono Sky, Mediaset, La7.

Nell’aprile 2008 Videobank ha curato i servizi di ripresa video e diretta via satellite della 43° edizione della gara automobilistica Catania-Etna, con l’impiego di 8 telecamere, 2 Regie Mobili e 2 Uplink satellitari. In questo campo, Videobank dispone di 3 OB-VAN SNG, di cui uno attrezzato per la trasmissione HD, oltre a Regia mobile, gruppo elettrogeno mobile, apparecchiature per ENG, montaggio video su diversi supporti e stazioni di postproduzione. Videobank è titolare di licenza di operatore di telecomunicazioni e fornisce su tutto il territorio nazionale servizi di connettività come Adsl, Hdsl e collegamenti Free Internet con numerazione speciale 702.È inoltre specializzata nella fornitura e installazione di stazioni meteorologiche professionali, conformi alle norme WMO (World Meteorological Organization) a fini di Protezione Civile e prevenzione dei rischi.

Tra i principali clienti e utilizzatori dei servizi Wireless dell’azienda citiamo la Protezione Civile e l’Esercito Italiano (per le recenti eruzioni dell’Etna), i prestigiosi alberghi in tutta Italia del gruppo Framon, la piattaforma petrolifera offshore Edison, la compagnia aerea Wind Jet, ospedali, enti locali, istituzioni civili e militari, associazioni e moltissime aziende private. Di Videobank si sono occupati di recente importanti mezzi di comunicazione, tra cui testate Rai e Mediaset, Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Panorama, la Repubblica, Millionaire, Quark, Il Mondo, e tanti altri.

Adesso non rimane che attendere l’inizio dell’edizione 2017 del Taormina FilmFestival firmata Videobank, sperando di assistere ad una stagione fruttifera, trasparente.