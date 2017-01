Taofilmfestival 2017. A proposito del rinvio interviene Fabio Longo

In merito al rinvio al 7 febbraio per la valutazione delle offerte per l’affidamento della 63° edizione del Taormina Film Fest, riceviamo e pubblichiamo un commento di Fabio Longo:

«Osservo con grande attenzione e preoccupazione le vicende legate al Taormina Film Fest, e dopo l’ultimo rinvio della scelta di chi organizzerà la prossima edizione non posso più sottrarmi dal dire la mia. Sta diventando una situazione incresciosa e paradossale, perché si sta mettendo l’interesse personale di pochi, davanti al bene della collettività e del territorio che è la realizzazione del festival di Taormina. Già da luglio il contratto tra la Agnus Dei e TaorminaArte era scaduto e ad oggi non è stata presa una decisione. Si sta perdendo solo tempo con un ulteriore rinvio della commissione, per chiedere un parere legale che dovrebbe stabilire se accettare l’offerta di una società che ha presentato una proposta formalmente e sostanzialmente non accettabile, perché inviata incompleta e in ritardo rispetto al termine fissato dal bando stesso.‎ Ma, allora, mi interrogo: Ma le regole valgono per tutti o no? Si vogliono applicare favoritismi? Con questo atteggiamento si dà spazio a fraintendimenti e a ombre. Già tanti sono i lati oscuri. Qual è l’immagine che si vuole dare a questo festival? Dove le regole possono essere dilatate e interpretate a piacimento. Perché a tutti i costi si deve cercare di fare forzature creando una situazione che rischia di finire in un contenzioso? Se la proposta di Agnus Dei venisse accettata, dal parere legale – che spero non sia scritto dallo stesso avvocato che ha prodotto il bando – sarebbe un fatto da attenzionare che susciterebbe interrogativi e nuovi scenari con dubbi che rischierebbero di concludersi in ricorsi che non farebbero bene a nessuno, mettendo a rischio la realizzazione della kermesse. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità e soprattutto la trasparenza».

Fabio Longo per oltre otto anni ha collaborato nella Direzione Artistica del Taormina Film Fest come stretto collaboratore di Debora Young, durante il quale ha ideato la sezione Campus Taormina, progetto poi proseguito anche con la gestione di Tiziana Rocca e Mario Sesti. Esperto di comunicazione e linguaggio televisivo, è stato docente in master e seminari sulla Comunicazione e Sociologia presso la LUISS di Roma, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi di Catania. Longo è attualmente membro dello staff della governance Rai.