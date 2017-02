Stupra una bimba e la fa franca. Il Ministro Orlando vuol vederci chiaro su processo ventennale

Lo stupro di una bambina di 7 anni non dovrebbe andare in prescrizione. L’uomo ( la bestia) che nel 1997 abusò della figlia della convivente non dovrebbe circolare liberamente tra noi senza aver fatto un giorno di carcere. Immaginiamolo ieri, al momento in cui ha appreso che la Corte d’Appello di Torino ha pronunciato l’intervenuta prescrizione, perche’ trascorso troppo tempo – 20 anni – dai fatti contestatigli: abusi sessuali su una bimba di 7 anni. Avrà esultato, brindato, e magari beffeggiato una legge, quella italiana, che consente una simile nefandezza. La vittima, che oggi ha 27 anni, sarà inorridita e schifata.

L’imputato ‘graziato’ dal sistema Giustizia, in primo grado era stato condannato a 12 anni di carcere dal tribunale di Alessandria.

Nel corso del processo venne accertato che l’uomo approfittava delle assenze da casa per lavoro della sua convivente, che gli affidava la bimba, per abusarne. Tutto venne alla luce un giorno in cui la bambina fu trovata da sola in strada in stato confusionale: in ospedale i medici trovarono i segni di ripetute violenze sessuali e maltrattamenti. La vittima, sentita, raccontò le violenze subite dal compagno della madre, ci furono riscontri ed ebbe inizio la storia giudiziaria per il violentatore.

Il processo inizia nel 1997 , ma solo nel 2007 arriva la sentenza di primo grado: 12 anni. Nel 2007 il procedimento passa quindi per l’appello dalla Corte di Alessandria a quella di Torino, dove rimane bloccato nove anni, a causa dei cronici arretrati. Ieri l’epilogo dell’intervenuta prescrizione.

“Questo è un caso in cui bisogna chiedere scusa al popolo italiano” ha detto il giudice della Corte d’Appello, Paola Dezani.

Scusate voi, giudici italiani, se le ‘scuse’ non bastano. Va modificato il sistema che stabilisce che solo ai reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo non può essere applicata la prescrizione. Ma soprattutto, riconosciuti i mastodontici ritardi nei processi, questi vanno scalettati, calendarizzati secondo gravità del reato. Non si può, ad esempio, portare a sentenza un processo per abuso d’ufficio, e magari condannare il ‘cattivo amministratore’, e invece lasciare libero un pervertito che violenta una bambina perchè ci si trascina dietro quel fattaccio per 20 anni. La Corte d’Appello di Torino non va scusata.

Ecco perchè va accolta con un plauso la decisione del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha dato incarico a ispettori ministeriali di svolgere accertamenti preliminari in merito alla lungaggine del processo.

20 anni per dire: reato prescritto, abbiamo scherzato.