Studio italiano prova il nesso tra lo smog ed il cancro alla mammella

Uno studio italiano, primo in Europa e terzo al mondo, ha dimostrato che tra lo smog e il cancro al seno esiste una correlazione.

La ricerca è stata condotta dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano. I risultati hanno evidenziato che l’incidenza del tumore alla mammella aumenta con la concentrazione di Pm2.5.

Intrecciando i dati del Registro tumori con i rilievi delle strumentazioni satellitari, gli studiosi della Struttura semplice dipartimentale di epidemiologia ambientale dell’Int, su un campione di 2.021 donne con cancro al seno, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, nel periodo 2003-2009, hanno potuto evidenziare un aumento dell’incidenza della mortalità per questa patologia nelle zone con maggiore concentrazione di particolato atmosferico.

Il responsabile della Struttura, Paolo Contiero, parla di percentuali esorbitanti: un aumento del rischio morte pari al 72%-82%, rispetto alle pazienti residenti in aeree a più bassa concentrazione di Pm2.5.

“Le coordinate geografiche del luogo di residenza di ogni donna sono state identificate tramite l’utilizzo di un sistema Gis (Sistema informativo geografico) – chiarisce – e l’esposizione a Pm2.5 alla quale ognuna è stata sottoposta è stata quantificata con l’utilizzo di metodiche fisiche, basate sull’utilizzo di dati provenienti da satelliti, messe a punto dal gruppo di fisici della Dalhousie University (Canada) e del Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian di Cambridge (Usa) che hanno collaborato allo studio”.

I risultati dello studio, illustra Contiero, “sono altamente rappresentativi in quanto basati su un Registro tumori di popolazione capace di intercettare tutti i casi di neoplasia presenti su un territorio e su una popolazione di donne numericamente elevata (2021). Inoltre i risultati sono simili a quanto già osservato nello studio californiano e in quello cinese. Uno dei punti di forza dello studio dell’Int è l’utilizzo innovativo dei dati satellitari (gli studi californiani e cinesi usano metodiche basate sulle centraline di rilevazione degli inquinanti) che identificano le concentrazioni di particolato nelle diverse zone con copertura esaustiva di tutto il territorio”.

“Anche se da un punto di vista scientifico serviranno altre ricerche per una migliore definizione del percorso causale in oggetto – conclude Contiero – questi risultati aprono la strada a interventi rivolti al miglioramento della prognosi delle pazienti con tumore della mammella, basati sulla riduzione dell’esposizione a Pm2.5. Questi risultati sono di particolare interesse anche per i Paesi in via di sviluppo per i quali si osserva sia un incremento delle concentrazioni di particolato sia un aumento dei casi di neoplasia della mammella”.