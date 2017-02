Stretto: no alla rottura di carico e rinnovo dei treni a lunga percorrenza. La soddisfazione di Uiltrasporti

Importanti novità nel settore della mobilità sullo Stretto di Messina. Una nota diramata da Uiltrasporti Sicilia manifesta la grande soddisfazione per i recenti accordi raggiunti dal Gruppo Fs e dai ministeri dei Trasporti e dell’Economia sul traghettamento sullo Stretto.

Dopo un lungo periodo di incertezza sul destino dei pendolari, Ferrovie dello Stato ha annunciato la decisione di rinunciare al progetto della rottura di carico, che avrebbe obbligato i passeggeri sui treni a scendere dal convoglio, una volta giunti alla stazione Messina marittima, per attraversare lo Stretto da pedoni.

Ma questa non è l’unica nota positiva col quale si inaugura il 2017.

Il ministro Delrio ha sottoscritto il nuovo contratto nazionale decennale di servizio per i treni a lunga percorrenza, confermando l’attuale volume dei servizi, contemporaneamente all’annuncio di Fs di voler attuare un piano di approvvigionamento di nuove navi traghetto, per rendere la flotta che fa spola tra Sicilia e Calabria più giovane e celere.

Si tratta di una svolta importante per i Trasporti al Sud che, tuttavia, rimangono oggetto di censura, registrando importanti assenze e disservizi.

Michele Barresi, responsabile regionale mobilità della Uiltrasporti Sicilia, dichiarandosi soddisfatto dei recenti sviluppi, continua a denunciare l’attuale insufficienza di risorse dallo Stato e dei servizi che vanno migliorati nell’offerta all’utenza in qualità e quantità.

“A distanza di quasi quasi due anni arriva quindi il dietro front ufficiale del Gruppo Fs – dichiara Barresi -e possiamo oggi dire che quella piazSza che il 14 febbraio 2015 a Messina si oppose con una grande mobilitazione cittadina alla definitiva dismissione dei treni a lunga percorrenza sullo Stretto, programmata da Ferrovie dello Stato, finalmente ha vinto.

E a tal proposito in questi giorni – continua Barresi – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e Finanza hanno definito con Trenitalia anche il nuovo contratto per il servizio ferroviario “universale”, che avrà una durata decennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2026, nel quale viene confermato l’attuale volume dei servizi dei treni a lunga percorrenza.

La durata decennale del contratto, che costituisce una novità assoluta, e le maggiori risorse stanziate – dichiara Barresi – consentiranno un complessivo rilancio del servizio in tutta Italia, pertanto occorre vigilare affinché anche per i treni siciliani che attraversano lo Stretto finiscano le continue emergenze e le paventate soppressioni a cui da anni siamo stati abituati. Da oggi non ci sono più scuse affinchè il rinnovamento dei treni e la qualità del servizio siano adeguati finalmente alle reali esigenze della domanda dell’utenza siciliana.

Infine, è stata riferita dal Gruppo Fs l’ipotesi che nell’altro Contratto di Servizio con Rfi attinente invece la continuità territoriale venga inserito il cosiddetto “traghettamento veloce, attualmente effettuato dalla Società di proprietà di R.F.I. – Bluferries – tra Villa S. Giovanni e Messina. Notizia di per se positiva – prosegue la Uilt Sicilia – anche se ad oggi continuano a mancare da parte del Ministero le risorse necessarie ad esso destinate. Un servizio con un costo annuo di 3 milioni di euro, di cui solo 850 mila recuperati dagli incassi di bigliettazione, e a cui il Ministero non destina un euro dal 1 gennaio 2015, sebbene sia un servizio importante per l’area metropolitana dello Stretto ed impiegato da 300 mila passeggeri l’anno.

Prima di modificare l’organizzazione attuale del servizio, che transiterebbe dalla società Bluferries direttamente in capo ad Rfi, serve un confronto congiunto con Istituzioni e Gruppo Fs – continua la Uilt – perché se da un lato i livelli occupazionali del personale marittimo sono stati tutelati da un recente accordo integrativo sottoscritto dal sindacato con Bluferries, a rischio ci sono invece 40 posti di lavoro nell’indotto e c’è la necessità di dare risposte all’utenza migliorando il servizio offerto.

Chiediamo pertanto con insistenza un confronto in merito con il Ministero dei Trasporti ed il Gruppo Fs – continua la Uilt Sicilia – per implementare l’attuale servizio destinando opportune risorse economiche per realizzare un sistema di traghettamento veloce con corse cadenzate ogni mezz’ora e potenziare le attività di assistenza a terra per la clientela, tutelando così utenza e occupazione” .