Sei straricco e hai residenza fiscale all’estero? Trasferiscila in Italia e attiva la “flat tax sui Paperoni”

Che goduria per i ricchi la nuova misura introdotta dal fisco italiano: da oggi chi ha da molti anni una residenza estera e si sposta in Italia può scegliere di attivare la “flat tax sui Paperoni”, una tassa fissa da 100mila euro l’anno. La norma è operativa dall’8 marzo con le istruzioni e una apposita check list messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

L’Italia, dunque, fa concorrenza a Spagna e Gran Bretagna, che hanno già attirato un migliaio di ricconi con simile misura. Dalle nostre parti, inoltre, i familiari potranno pagare ancora meno: 25mila euro a testa, se anche loro decidertanno di trasferire la loro residenza fiscale.

L’agevolazione riguarderà solo chi è residente all’estero da almeno 9 periodi d’imposta negli ultimi 10 anni ed è facilmente attivabile: punta quindi agli stranieri e tiene fuori coloro che in questi anni si sono trasferiti dall’Italia all’estero. La convenienza, ovviamente, c’è soprattutto per chi ha grossi patrimoni e redditi. Ma anche per chi ha famiglie numerose con guadagni a molti zeri.

La domanda può essere presentata entro i termini della dichiarazione de redditi anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, gli effetti cessano decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.