Stasera su Rai1 Giampiero Cicciò sarà Sergio Salemi nella miniserie “I fantasmi di Porto Palo”

Sarà il nostro giornalista, il messinese Giampiero Cicciò, a interpretare un ruolo importante nella miniserie “I fantasmi di Porto Palo”, che andrà in onda stasera su Rai 1.

Tratto dall’omonimo libro scritto da Giovanni Maria Bellu, con la regia di Alessandro Angelini e Beppe Fiorello protagonista, la fiction racconta la tragedia del più grande naufragio avvenuto nel Canale di Sicilia nel 1996. In quell’occasione morirono 300 migranti, ma il tutto passò quasi inosservato, nonostante un centinaio di superstiti avessero raccontato alle autorità italiane quanto accaduto, ma le loro testimonianze furono ritenute inattendibili perché non erano stati ritrovati i corpi delle vittime.

Dopo cinque anni, Giovanni Maia Bellu riuscì a mettersi in contatto con un pescatore di Porto Palo, Salvo Lupo, il quale, con coraggio, raccontò come andarono veramente le cose: I pescatori, per proseguire il loro lavoro, non portarono a terra i cadaveri, ma li ributtarono in mare.

Giampiero Cicciò, interpreterà Sergio Salemi, il presidente del consorzio di pesca, di cui fa parte Saro Ferro interpretato da Beppe Fiorello. Due personalità a confronto: Il coraggio e la dignità del pescatore da una parte e la vigliaccheria del Presidente del consorzio dall’altra.

Giampiero Cicciò intervistato da “Gazzetta del Sud” con queste parole ha spiegato come nella sua terra, la Sicilia, siano radicati i veri valori della vita: “…Per fortuna nella nostra terra generalmente si dà al valore dell’accoglienza e del rispetto per i morti, di qualsiasi nazionalità essi siano, la giusta importanza, e nel film tv alla fine questo elemento viene fuori con chiarezza”.