Startup Messina: torna “La Fabbrica delle idee”, fucina di futuri imprenditori

Dato il successo dei passati appuntamenti, torna anche nel 2017 l’iniziativa promossa dall’Associazione Startup Messina, dedicata all’esposizione di nuovi progetti imprenditoriali.

“La fabbrica delle idee”, momento creativo di confronto su presenti e future imprese, si terrà domani alle 19.30, a Messina, nei locali del John Milton Institute di via Strada San Giacomo 19.

La parola d’ordine è sinergia, convogliare proposte, competenze, conoscenze e capacità organizzative, per diventare il motore pulsante del rilancio socio economico dello Stretto, snodo centrale dell’area del Mediterraneo.

Nel corso dell’appuntamento, chi deciderà di intervenire, avrà la possibilità di esporre davanti al pubblico la propria idea d’impresa, ricevendo consensi, trovando partner commerciali, ma anche critiche costruttive per correggere il proprio progetto al fine di realizzarlo.

Le regole dell’esposizione pubblica, sono sempre le stesse: 5 minuti per poter esporre la propria idea d’impresa (da realizzare o già in atto) e altrettanti minuti in cui le persone presenti possono fare domande. La fabbrica delle idee è anche un’occasione per conoscere di persona una compagine innovativa che mensilmente si incontra, ma che poi resta in contatto grazie alla rete.

«Un modo – dichiarano gli organizzatori – per far crescere il territorio in competenze e cultura, attraverso lo scambio reciproco e alla pari».

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti.

Per rimanere aggiornanti in tempo reale sul programma dell’evento, basta collegarsi alla pagina Facebook relativa.