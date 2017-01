Star Wars: Rogue One, quella sporca mezza dozzina ribelle

di Vincenzo Recupero

“Gli spin-off, come le ribellioni, si costruiscono sulla speranza” (semicit). Sì, perché gli spin-off, sia al cinema che in TV, sono un azzardo e difficilmente conoscono le vie di mezzo: o sono dei flop terrificanti o delle belle sorprese.

E “Rogue One”, primo spin-off della saga di Guerre Stellari ambientato tra gli episodi III (“La Vendetta dei Sith”) e IV (“Una Nuova speranza”), prima della sua uscita nelle sale si portava dietro un bel carico di perplessità: sarebbero riusciti alla Disney a tirar fuori un bel film, con la giusta dose di epica raccontando di un manipolo di ribelli che rubano i piani della Morte Nera? L’assenza degli Jedi e dell’epopea familiare degli Skywalker – vere e proprie colonne portanti della saga – sarebbero state troppo penalizzanti?

Tutti dubbi spazzati via dall’uscita del film giustamente molto ben accolto da parte della critica. “Rogue One”, infatti, è una purissima esperienza Star Wars: le location, gli stormtrooper (e gli inediti death trooper), l’estetica degli alieni e dei membri della squadra Rogue, hanno tutti un piacevolissimo retrogusto di trilogia classica ad ogni inquadratura. In questa atmosfera estremamente confortevole per i fan della saga, si sviluppa una storyline inedita per l’universo cinematografico di Guerre Stellari: il focus del film, infatti, è il conflitto tra l’Alleanza Ribelle e l’Impero, niente percorso di formazione di giovani Jedi questa volta. Ed è questo il secondo punto di forza di “Rogue One”, l’aver cambiato quel tanto che bastava il registro narrativo rispetto agli episodi “canonici”. “Rogue One”, infatti, ha l’impostazione di un war movie di fantascienza in cui si cambia location pur restando sempre focalizzati sul conflitto, spostandosi dalle immancabili ambientazioni desertica e spaziale, per arrivare ad un inedito setting da spiaggia tropicale che fa molto “Apocalypse Now”.

Ovviamente la struttura del film è funzionale anche all’introduzione dei membri della squadra Rogue. Tra di essi spicca la coppia composta dai due attori orientali Donnie Yen e Jiang Wen rispettivamente nei panni di Chirrut, monaco non vedente armato di bastone, e di Baze, fanatico dell’artiglieria pesante. In pratica “Furia Cieca” e “Commando”. E sì, sono dei personaggi parecchio furbetti e già visti: è fanservice, fatto bene. Gli altri membri della squadra sono il pilota imperiale disertore Bodhi, interpretato da Riz Ahmed, co-protagonista assieme a John Turturro della straordinaria miniserie HBO “The Night Of” recentemente trasmessa da Sky Atlantic, l’ufficiale ribelle Cassian, interpretato da Diego Luna ed un immancabile droide: K-2SO

Un discorso a parte va fatto per la protagonista Jyn Erso, che ha il volto di Felicity Jones, attrice giunta meritatamente alla ribalta per il ruolo della moglie di Stephen Hawking ne “La Teoria del Tutto”. Dopo Rey in “Episodio VII”, con Jyn si continua nel solco delle eroine, proseguendo nel trend hollywoodiano degli ultimi anni di dar sempre più spazio a protagoniste femminili in ruoli d’azione. Il risultato in questo caso è convincente, così come a funzionare è la vicenda familiare con il padre di Jyn, Galen Erso interpretato da Mads Mikkelsen, recente villain nel film Marvel “Doctor Strange” nonché celebre volto dell’incarnazione televisiva di Hannibal Lecter.

Il film, come trapelato nei mesi scorsi, ha avuto parecchi reshoot e la cosa è confermata anche dalla mancanza nel montaggio finale di gran parte delle scene presenti nei primi due trailer rilasciati in rete. Resta la fisiologica curiosità di capire cosa (e perché) sia stato modificato, ma comunque il prodotto finale arrivato in sala e firmato da Gareth Edwards – che un paio d’anni fa aveva dato una buonissima prova con un franchsie complicato come “Godzilla” – è decisamente promosso soprattutto perché, come detto in apertura, questo è inequivocabilmente Star Wars e, pur non dando avvio ad una nuova trilogia e non avendo un cliffhanger finale, è un’esperienza singola da godere così com’è, facendo la conoscenza di tanti nuovi protagonisti che rimarranno, ovviamente, impressi nella memoria dei fan della saga creata da George Lucas.